Bibi bate de frente com Jeiza e leva a pior; descubra por quê · .

Perigosa, Bibi (Juliana Paes) vai bater de frente com Jeiza (Paolla Oliveira) em A Força do Querer. Após a policial descobrir que Sabiá (Jonathan Azevedo) está por trás das novas acusações contra Zeca (Marco Pigossi), a loira tirará satisfações com a inimiga na novela das nove. Cheia de marra, a mãe de Dedé (João Bravo) não lhe dará ouvidos, mas receberá uma ameaça. “Pode apostar que eu não vou deixar barato”, dirá a lutadora.

O novo confronto das inimigas acontecerá na próxima quarta (13) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Zeca já terá sido solto depois de ser apontado como membro da quadrilha de traficantes do fictício Morro do Beco. No entanto, Jeiza não descansará até confrontar Bibi.

“E aí, como é que foi a experiência? Ser revistada? Fila no presídio, é bom, né?”, alfinetará a filha de Aurora (Elizangela), contente com o perrengue que ela acha que a policial terá passado para ver o namorado preso. A lutadora de MMA responderá que o rapaz já estará em liberdade depois da trapaça armada pelos bandidos.

Encarada mortal

“Descobri a armação de vocês. Mandaram até um cúmplice fazer uma denúncia e confirmar que ele é da mesma quadrilha”, rebaterá a filha de Cândida (Gisele Fróes), com ódio nos olhos. Mas Bibi não vai tremer com a descoberta da rival e provocará: “Falar é fácil, quero ver provar”.

Nervosa, Jeiza aproveitará para jogar algumas verdades na cara da ex-manicure e dirá que antes sentia pena por achar que a morena era enganada pelo marido bandido. “Você não é uma mulher iludida. Não é? Você é igual a ele!”, disparará a major.

“Você é lenta?”, rebaterá Bibi, que passará a usar a palavra Perigosa como se fosse um sobrenome. Ela mostrará que é tão bandidona quanto Rubinho (Emilio Dantas). Sem arredar o pé da briga, a lutadora de MMA dará a letra para o desafeto. “Lenta? Só que você mexeu com quem não devia, pode apostar que eu não vou deixar barato”, reforçará a loira.

Afrontosa, a vizinha de Heleninha (Totia Meireles) continuará com as provocações: “Você achou barato tudo o que você fez até agora?”, questionará. Jeiza voltará com suas ameaças e deixará claro que vai cobrar com juros a nova falcatrua da quadrilha: “O troco vem, pode esperar que ele vem”.

