Bibi chora ao encarar ‘jaula’ e erro esfregado na cara · .

Bibi (Juliana Paes) será humilhada nos próximos capítulos de A Força do Querer. A protagonista da novela das nove será pega pela polícia na frente de Dedé (João Bravo) e reclamará com os agentes do Estado sobre a falta de consideração pelo garoto. Um investigador não deixará barato e retrucará ao falar que a moça está pagando pelas escolhas que fez.

A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) será capturada pelas autoridades no próximo dia 1º no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Bibi terá virado alvo da polícia após publicar fotos ostentando o dinheiro do tráfico de drogas nas redes sociais.

Em uma visita para Dedé e Aurora (Elizangela), a ex-manicure acabará sendo pega pelos agentes de segurança na porta de casa. Na frente do filho, ela será levada para prestar esclarecimentos na delegacia e chorará ao ver a criança completamente assustada.

“Precisam me pegar na frente do meu filho?”, questionará a amiga de Aléssia (Hylka Maria), na viatura. “Vocês estavam me seguindo que eu sei, podiam muito bem terem me esperado para me pegar depois”, completará ela, aos prantos com a situação desoladora.

“Você tá escolhendo passar por isso”, responderá um dos policiais (Ronan Horta). Antes mesmo de começar o interrogatório, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) se defenderá: “Escolhendo? Eu escolhi foi meu marido, não foi essa vida miserável, não”, dirá.

“Não quis ficar com ele? Chegou a conta”, retrucará o personagem de Ronan Horta, finalizando a discussão com a mais nova encarcerada do pedaço.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

