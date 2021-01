Bibi paga caro por devoção ao marido bandido; saiba como · .

Bibi (Juliana Paes) sofrerá as consequências por ser mulher de bandido em A Força do Querer. Na mira da polícia depois de publicar fotos ostentando o dinheiro do tráfico, a ex-manicure terá que se virar pra conseguir voltar ao Morro do Beco. Com as autoridades cercando a comunidade, a protagonista da novela das nove voltará à favela no porta-malas de um carro.

As cenas do novo plano mirabolante de Rubinho (Emilio Dantas) irão ao ar a partir do próximo dia 29 na trama de Gloria Perez. O público verá a polícia procurar por Bibi depois de descobrirem imagens da morena deitada em uma montanha de dinheiro e segurando um fuzil.

Os agentes do Estado vão buscar a rival de Jeiza (Paolla Oliveira) em sua antiga casa. Em seguida, eles cercarão a entrada do Morro do Beco. Sem saída, Bibi procurará Silvana (Lilia Cabral) e lhe cobrará o favor de quando pagou uma dívida de jogo da arquiteta.

A personagem de Juliana Paes ficará alguns dias escondida no apartamento de Eurico (Humberto Martins), mas logo será socorrida pelo pai de Dedé (João Bravo). Ele mobilizará uma moradora do Morro do Beco para transportar Bibi de volta à comunidade no porta-malas de seu carro.

“Ai meu Deus…”, exclamará a Perigosa, ao ver o lugar onde se enfiou. Porém, a vontade de voltar a ver o marido será maior e, mesmo com os perrengues da vida bandida, a protagonista não abaixará sua cabeça.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

