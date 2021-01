Bibi prova que é louca ao ser desafiada por ‘meia piranha’ · .

Bibi (Juliana Paes) vai provar que é louca de ciúme ao ser desafiada por Carine (Carla Diaz) em A Força do Querer. A cabeleireira chamará a mulher de Rubinho (Emilio Dantas) de “tia” em um baile funk e despertará a fúria da rival. A mãe de Dedé (João Bravo) vai enxotar a loira do camarote e a xingará de “meia piranha” na novela das nove da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 14, Sabiá (Jonathan Azevedo) promoverá uma festa no morro para o aniversário da protagonista. “Hoje a noite é especial, da nossa aniversariante Bibi Perigosa”, anunciará o traficante. A filha de Aurora (Elizângela) será ovacionada pelo povo.

A alegria da personagem de Juliana Paes, no entanto, será interrompida quando ela avistar Carine no camarote. “Tá fazendo o que aqui, garota?”, questionará a ciumenta, que já desconfiará que está sendo traída pelo marido com a funcionária do salão de beleza.

“Ih, qual foi? Tô de penetra não, tia”, debochará a jovem, exibindo sua pulseira VIP. “Tia? Sai, senão eu mesma vou te jogar daqui de cima. Não vai sair, não? Tira ela daqui”, mandará a “baronesa do pó” ao segurança do evento.

“Eu tô linda demais pra me estragar com meia piranha. Tira daqui, mete o pé”, disparará a Perigosa, que cairá na risada ao ver a rival sendo conduzida para fora do local.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

