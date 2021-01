Bibi sofre com ódio entalado após descoberta; saiba qual · .

Escondida na casa de Silvana (Lilia Cabral), Bibi (Juliana Paes) verá uma cena desagradável em A Força do Querer. A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) espiará Caio (Rodrigo Lombardi) e Jeiza (Paolla Oliveira) em um jantar na casa da arquiteta e se dará conta de que os dois estão namorando. Cega de ódio, a morena quase será descoberta ao chutar o lixo da cozinha com raiva na novela das nove da Globo.

As sequências irão ao ar a partir da próxima quinta-feira (28) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Bibi terá se tornado fugitiva da polícia por ter tirado fotos ostentando uma montanha de dinheiro do tráfico de drogas. Como o Morro do Beco terá sido cercado por autoridades, ela pedirá que Silvana a esconda em sua casa.

Durante a estadia no apartamento da arquiteta, a ex-noiva de Caio verá o advogado chegar com a major. A rival de Carine (Carla Diaz) se deixará levar pelo ódio e chutará uma lata de lixo.

O barulho chamará a atenção de Eurico (Humberto Martins), e o empresário fará questão de averiguar o que aconteceu. Por sorte, Bibi conseguirá se esconder no quarto de Dita (Karla Karenina) sem ser vista pelo veterano.

“Bibi, quase que seu Eurico te pega”, dirá a empregada, ao encontrar a fugitiva no cômodo se mordendo de raiva. Sem saber que Bibi já conhece Caio, a personagem de Karla Karenina a alertará ao falar que o convidado é assessor da polícia.

Desesperada, Bibi fará questão de ligar para Rubinho e tentará descobrir se pode voltar à comunidade liderada por Sabiá (Jonathan Azevedo). Com a negativa do marido, ela finalmente contará o que viu: “Você não vai acreditar quem é que tá no lugar onde eu tô escondida. O Caio”.

“Ah, e essa mulher aí? É fechamento mesmo? Vai te entregar, não?”, questionará o pai de Dedé (João Bravo). Nervosa, a ex-vizinha de Heleninha (Totia Meireles) completará a fofoca e lhe explicará que a major está junto com o advogado. “Eu não duvido, não, que ela tenha se aproximado dele pra chegar perto de mim”, vai “viajar” a morena.

Rubinho não dará trela às neuroses da companheira e tentará acalmá-la. “O cara foi meu advogado, o que mais ele quer saber da gente?”, questionará o bandido, com uma certa razão. A personagem de Juliana Paes prometerá manter a discrição, mas desligará o telefone ainda aflita. Afinal, o grande amor de sua vida está namorando sua maior inimiga.

