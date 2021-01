Bibiana agride Dionísio em defesa de Hélio e sobra tapa para Alberto · .

Bibiana (Cyria Coentro) perderá a cabeça ao descobrir que Hélio (Raphael Vianna) terá sido preso prestes a fugir do país em Flor do Caribe. A comerciante invadirá a casa de Dionísio (Sérgio Mamberti) e, em um acesso de raiva, voará no pescoço do milionário. Ela será impedida de machucar o ancião por Alberto (Igor Rickli), que em troca levará um tapa na cara na novela das seis.

O irmão de Lipe (Pablo Mothé) receberá um passaporte com nome falso e uma grande quantia em dinheiro vivo para deixar o Brasil imediatamente no folhetim de Walther Negrão. Cassiano (Henri Castelli), no entanto, comandará uma operação para evitar que o advogado consiga sair do país.

A personagem de Cyria Coentro entrará em desespero ao descobrir que o filho vai apodrecer na cadeia por assumir sozinho a autoria dos atentados contra Samuel (Juca de Oliveira). Com sangue nos olhos, ela entrará na mansão dos Albuquerque para fazer justiça com as próprias mãos nas cenas que serão exibidas a partir do a próxima segunda (25).

“Onde está o Dionísio? Cadê o rei, o imperador, o ditador desta casa que acha que manda e desmanda na vida de todo mundo?”, berrará a comerciante, que driblará Zuleika (Giselle Alves) para chegar até a sala de estar. “Que gritaria é essa dentro da minha casa? Posso saber?”, rosnará o antagonista vivido por Sérgio Mamberti.

“Se você não sabe, eu sou a mãe do Hélio. Um jovem cheio de ilusões que você usou, manipulou e fez crescer uma ambição absurda a ponto de ele assumir um crime cometido por você”, acusará a mulher de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos).

reprodução/tv globo

Igor Rickli e Cyria Coentro em Flor do Caribe

Acerto de contas

Dionísio vai se fazer de sonso e ameaçará colocar os seus advogados para perseguir a família de Hélio. “Alto lá, mulher! Você está me acusando de uma coisa muito grave, de cometer um crime. Eu posso processá-la por isso”, vocifererá o sogro de Guiomar (Claudia Netto).

“Processe. Faça o que quiser comigo, porque nada vai me doer mais do que isso que você já está fazendo com a vida do meu filho. Você acabou com o Hélio, seu velho desgraçado”, gritará Bibiana, que se lançará contra a cadeira de rodas do ricaço.

Alberto, no entanto, aparecerá a tempo de evitar que o avô leve uma surra. “Ei, está pensando que está onde? Logo se vê da onde vem a educação daquele merda do seu filho”, debochará o vilão de Igor Rickli, que ainda despertará a fúria da quiosqueira.

Ela soltará a mão na cara do playboy. “Mau-caráter, dupla de monstros”, alfinetará Bibiana, antes de deixar o “castelo nazista” com lágrimas no olhos. “Zuleika! Essa mulher estava fedendo a peixe frito. Ela empesteou a minha casa com esse cheiro. Desinfete esta sala inteira para fazer sumir essa catinga que ela espalhou pela casa toda”, ordenará Dionísio, contrariado.

