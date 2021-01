‘Big Brother Brasil’: veja o antes e depois das misses e misters que passaram pelo BBB | BBB21

Durante os 19 anos no ar, o Big Brother Brasil já contou com participantes de diferentes idades, estilos e trajetórias. E as misses e os misters marcaram presença em diversas edições. 👸🤴 As beldades marcaram o reality e mostraram de perto suas qualidades e fraquezas. Afinal, também são gente como a gente.

Confira algumas das misses e misters que passaram pela casa mais vigiada do Brasil e saiba como eles estão atualmente.

2 de 18 Joseanne Oliveira foi Miss Brasil 2002 — Foto: Globo/Reprodução Internet Joseanne Oliveira foi Miss Brasil 2002 — Foto: Globo/Reprodução Internet

Quem lembra dela? Miss Brasil 2002, a gaúcha foi a primeira miss a entrar na casa. Participante do BBB3, também voltou para a 10ª edição, mas foi eliminada na primeira semana. Hoje, aos 39 anos, é DJ e formada em Administração/Gestão.

3 de 18 Grazi Massafera foi Miss Paraná 2004 e finalista do Miss Brasil do mesmo ano — Foto: Divulgação/João Miguel Júnior Grazi Massafera foi Miss Paraná 2004 e finalista do Miss Brasil do mesmo ano — Foto: Divulgação/João Miguel Júnior

Grazi Massafera foi Miss Paraná em 2004 e uma das finalistas do concurso Miss Brasil do mesmo ano. Entrou para o BBB em 2005 e conquistou o público com seu jeito simples e sincero. Durante o programa, ela se relacionou com o brother Alan Passos, namoro que continuou pós o fim do reality, e fez amizade com o ex-deputado e professor Jean Wyllys. Hoje, é atriz reconhecida e estrelou o elenco de produções como Bom Sucesso, O Outro Lado do Paraíso, Verdades Secretas – que lhe rendeu uma indicação para o Emmy Internacional – e Flor do Caribe.

4 de 18 Jonas Sulzbach foi Mister Brasil em 2010 — Foto: Reprodução/Instagram Jonas Sulzbach foi Mister Brasil em 2010 — Foto: Reprodução/Instagram

O gaúcho venceu a sexta edição do concurso Mister Brasil, em 2010. Em 2012, participou do Big Brother Brasil e arrancou suspiros ao mostrar sua beleza e corpo definido em rede nacional. Ele namora a também ex-sister Mari Gonzalez, do BBB20, e é um dos fundadores de uma modalidade de exercícios que tem a filosofia de unir corpo, mente e espírito.

5 de 18 Vivian Amorim foi Miss Amazonas 2012 — Foto: Gshow / Reprodução Internet Vivian Amorim foi Miss Amazonas 2012 — Foto: Gshow / Reprodução Internet

Muita gente não lembra, mas Vivian Amorim foi Miss Amazonas 2012 antes de focar na carreira de advogada e de entrar para o BBB17. Vice-campeã do programa, ela esteve a frente do programa A Eliminação, do Multishow, em 2020.

6 de 18 Michelle Costa, do BBB9, foi Miss Pernambuco — Foto: Arquivo Pessoal Michelle Costa, do BBB9, foi Miss Pernambuco — Foto: Arquivo Pessoal

Michelle foi Miss Pernambuco antes de entrar para o BBB9. Eliminada na primeira semana, a modelo enfrentou Max, o campeão da edição, no primeiro Paredão. Em 2015, participou da novela Totalmente Demais, ao lado de Juliana Paes e da ex-BBB Vanessa Pascale, e hoje é modelo e atriz. A pernambucana já fez várias peças de teatro, é formada em Artes Cênicas e esteve recentemente no elenco da encenação Paixão de Cristo em Recife, sua cidade natal.

7 de 18 Renan Oliveira, do ‘BBB16’, participou do Mister Brasil 2015 e ficou em 4º lugar — Foto: Reprodução Internet Renan Oliveira, do ‘BBB16’, participou do Mister Brasil 2015 e ficou em 4º lugar — Foto: Reprodução Internet

Ex-brother do BBB16, Renan também tem experiência no quesito beleza. O modelo participou do Mister Brasil em 2015 e acabou em quarto lugar. Quando foi para casa mais vigiada do Brasil, foi logo considerado um dos musos da edição. Renan continua trabalhando como modelo e também é influenciador digital.

8 de 18 Francine Piaia foi Miss ABCD 2007 — Foto: Reprodução Internet Francine Piaia foi Miss ABCD 2007 — Foto: Reprodução Internet

Colega de confinamento da também miss Michelle no BBB9, Francine Piaia foi Miss ABCD, que representa as cidades do ABC paulista, em 2007 e participou de diversos concursos de beleza. A gaúcha já ganhou o título de Miss Simpatia, Rainha do Comércio e outros em sua região. Formada em Rádio e TV, trabalhou como repórter e apresentadora e também mostrou ao público seu lado atriz depois de sair do BBB.

9 de 18 Isabella Cecchi, do BBB19, foi Miss Natal em 2014 — Foto: Reprodução Internet Isabella Cecchi, do BBB19, foi Miss Natal em 2014 — Foto: Reprodução Internet

Ex-sister do BBB19, Isabella foi Miss Natal em 2014. Dona de uma beleza estonteante, a brasileira de nacionalidade italiana é atualmente influenciadora digital e estudante de Medicina, em São Paulo. Em entrevista recente ao Gshow, contou que retomou os estudos para resgatar um sonho antigo, de ser médica e ajudar outras pessoas.

10 de 18 Adriana Sant´Anna foi Miss Campos dos Goytacazes em 2011 — Foto: Reprodução Internet Adriana Sant´Anna foi Miss Campos dos Goytacazes em 2011 — Foto: Reprodução Internet

A influenciadora digital foi Miss Campos dos Goytacazes em 2011. Pouco tempo depois, entrou para a Casa de Vidro do BBB e foi selecionada pelo público para viver a experiência completa de ficar confinada. Virou influenciadora fitness, já lançou livro e hoje é também palestrante motivacional. É casada com o ex-BBB Rodrigão, que conheceu na casa e com quem tem dois filhos.

Rodrigo Gomes (Rodrigão)

11 de 18 Rodrigo Gomes (Rodrigão) já foi Mister Paraná e participou do Mister Brasil — Foto: Reprodução Internet Rodrigo Gomes (Rodrigão) já foi Mister Paraná e participou do Mister Brasil — Foto: Reprodução Internet

E o maridão de Adriana também não fica atrás. O moreno já foi Mister Paraná e candidato do Mister Brasil. Uma curiosidade: ele chegou ao terceiro lugar nesta última competição e “perdeu” o título para o também ex-brother Jonas Sulzbach. Ô mundo pequeno! Atualmente, ele é coach, palestrante e dá dicas sobre relacionamento, desenvolvimento e finanças nas redes sociais.

12 de 18 Ieda Wobeto, do BBB17, foi a primeir Miss Canoas, em 1964 — Foto: Reprodução Internet Ieda Wobeto, do BBB17, foi a primeir Miss Canoas, em 1964 — Foto: Reprodução Internet

A participante do BBB17 gosta mesmo é de quebrar barreiras. Integrante mais longeva do reality show, ela foi pioneira no quesito concurso de beleza e a primeira Miss Canoas, em 1964. Hoje, a gaúcha aproveita a vida ao lado das filhas, dos netos e se dedica a falar de causas que acredita, como o ageísmo, termo que se refere à discriminação de pessoas mais velhas.

13 de 18 Nati Casassola foi Miss Rio Grande do Sul Juvenil aos 15 anos — Foto: Reprodução Internet Nati Casassola foi Miss Rio Grande do Sul Juvenil aos 15 anos — Foto: Reprodução Internet

Destaque do BBB8 e BBB13, Nati Casassola foi Miss Rio Grande do Sul Juvenil aos 15 anos. A gaúcha de Passo Fundo foi uma das participantes mais ousadas e amadas do programa. Atualmente, está casada, quer se aposentar da carreira de modelo em breve e tem uma loja de roupas que leva seu nome.

14 de 18 Mari Gonzalez foi Miss Lauro de Freitas, na Bahia — Foto: Reprodução Internet Mari Gonzalez foi Miss Lauro de Freitas, na Bahia — Foto: Reprodução Internet

Mari Gonzalez foi Miss Lauro de Freitas e candidata municipal do Miss Bahia 2013. Sabia disso? Pois é, a participante do BBB20 também teve seu momento miss. Antes de entrar para o reality, trabalhou na TV e, hoje, é influenciadora digital. Também namora há alguns anos o ex-BBB Jonas Sulzbach.

15 de 18 Tatiele Polyana foi Miss Cianorte, no Paraná — Foto: Reprodução Internet Tatiele Polyana foi Miss Cianorte, no Paraná — Foto: Reprodução Internet

A ex-sister do BBB14 foi Miss Cianorte, virou musa fitness e hoje é uma competidora de alto nível do fisiculturismo. Em 2017, ganhou a etapa brasileira do maior concurso fitness no mundo e, hoje, é estudante de Nutrição e divide sua rotina de beleza e exercícios nas redes sociais.

16 de 18 Amanda Gontijo foi Miss Divinópolis — Foto: Reprodução Internet Amanda Gontijo foi Miss Divinópolis — Foto: Reprodução Internet

A ruiva foi Miss Divinópolis antes de entrar para o BBB14. No programa, admitiu que ficou quieta demais em algumas situações, mas não se sentiu rejeitada pelo público. Perdeu o lugar após um Paredão triplo com os ex-BBBs Vanessa e Marcelo. Hoje é empresária do ramo alimentício e estudante de Engenharia Civil.

17 de 18 Kamilla Salgado foi Miss Mundo Brasil em 2010 — Foto: Reprodução Internet Kamilla Salgado foi Miss Mundo Brasil em 2010 — Foto: Reprodução Internet

Foi vencedora do Miss Mundo Brasil em 2010. Participou do reality em 2013, após participar da Casa de Vidro. No confinamento, se apaixonou pelo brother Eliéser Ambrósio, namorou, casou e hoje tem o pequeno Bento, de apenas 4 meses. É apresentadora e influenciadora digital.

18 de 18 Eliéser Ambrósio foi Mister Paraná — Foto: Reprodução Internet Eliéser Ambrósio foi Mister Paraná — Foto: Reprodução Internet

Hoje DJ, modelo e apresentador, Eliéser também teve seus dias na passarela. O paranaense de Maringá – que teve duas passagens pelo BBB, em 2010 e 2013 – já foi vice Mister Paraná e tem outros títulos no currículo, como Mister Eco Paraná 2008 e Mister Turismo Brasil 2008.

