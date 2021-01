Big fone tocará três vezes no sábado; paredão terá quatro indicados · .

No programa desta quinta-feira (28), Tiago Leifert detalhou a dinâmica da semana no BBB21. De acordo com o apresentador, o primeiro indicado para o paredão sairá do big fone, que tocará três vezes no fim da tarde de sábado (30). No dia seguinte, o paredão terá outros três participantes indicados, mas um conseguirá escapar no bate e volta.

“No sábado, vai tocar o big fone. Naquela mecânica que eu falei pra vocês que é completamente diferente. O big fone vai tocar de tarde nos intervalos do Caldeirão. Quando tocar a primeira vez, quem atender vai ter que indicar na hora três participantes ao paredão”, iniciou Leifert.

Na sequência, ele avisou que o aparelho tocará outras duas vezes, com um recado para retirar um dos três indicados do paredão. Ou seja, dois ficarão livres da berlinda. “E aí teremos o primeiro emparedado da temporada”, disse o apresentador.

O anjo também acontecerá no sábado. “Aí no domingo, anjo imuniza. Líder indica. G6 [grupos dos imunizados] em consenso indica mais alguém. Casa vota. Temos então quatro emparedados. Vamos à prova bate e volta. Jogam a prova o indicado do big fone, o indicado do G6 e o mais votado da casa. O indicado do líder nunca joga o bate volta”, ressaltou o comunicador.

