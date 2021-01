Bil atende terceiro big fone e salva Rodolffo; Sarah está no paredão · .

Arcrebiano Araújo atendeu ao terceiro big fone deste sábado (30) no BBB21 e tirou Rodolffo Matthaus do paredão. João Luiz Pedrosa havia atendido o primeiro e indicou, além do sertanejo, Sarah Andrade e Arcrebiano Araújo para a berlinda. Com o último salvamento, a sister está diretamente na berlinda.

A terceira e última mensagem do Big Boss ordenou que Arcrebiano tirasse a pulseira de um dos dois emparedados que sobraram da indicação de João Luiz. O capixaba já havia se salvado após ter atendido a segunda ligação. Ele, mais uma vez, reuniu todos os participantes no gramado e anunciou sua decisão.

Rodolffo agradeceu Arcrebiano por tê-lo tirado da berlinda, enquanto o modelo se desculpava com Sarah, que não guardou ressentimento. A decisão atrapalhou os planos de Nego Di, que tinha a consultora de marketing digital como principal alvo de sua indicação como líder.

Mesmo se livrando do paredão, Rodolffo ainda corre o risco de voltar para a berlinda ao lado de Sarah, pois é o alvo principal dos seis imunizados: Lumena Aleluia, Fiuk, Projota, Viih Tube, Arthur Picoli e Juliette Freire.

Os toques do big fone começaram na tarde deste sábado (30), durante a exibição do Caldeirão do Huck. O primeiro deles aconteceu pouco antes das 18h (horário de Brasília), quando a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, transmitida ao vivo pelo SBT, estava no intervalo.

O segundo toque foi por volta das 18h20, durante o segundo tempo da partida. O terceiro e último aconteceu assim que o programa de Luciano Huck chegou ao fim, pouco antes de o jogo ser encerrado com a vitória do Palmeiras. Apesar da atração na Globo, a emissora de Silvio Santos se manteve à frente na disputa pela audiência.

Confira abaixo o momento em que o big fone tocou pela terceira vez: