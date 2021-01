Binary Gods ganha impressionante trailer conceitual de gameplay

A desenvolvedora taiwanesa Rayark divulgou um novo trailer do indie Binary Gods, mostrando as primeiras imagens conceituais de jogabilidade e algumas das principais mecânicas que poderão surgir no game.

Como é possível observar no trailer, Binary Gods deverá ser um título focado em mecânicas de hack ‘n’ slash em que a protagonista será uma jovem mecha que luta com espadas e habilidades físicas superpoderosas. Nos poucos segundos compartilhados pelo vídeo, também é apresentado um suposto chefe e a absorção de uma skill do inimigo, fazendo com que a personagem execute um tiro diferenciado.

Aparentemente, o jogo do estúdio taiwanês mergulha bastante na proposta artística de Nier Automata, com uma protagonista similar à 2B tanto no visual quanto no estilo frenético de luta, mesclando combos de ataques à distância e corpo a corpo. Porém, o trailer é apenas um protótipo conceitual do título, não possuindo necessariamente relação direta com a jogabilidade ou com os gráficos in-game que a versão final vai apresentar.

Além disso, durante as cenas de pancadaria o vídeo mostra uma hub similar às encontradas em jogos de dispositivos mobile, com um analógico touchscreen no canto inferior esquerdo e uma série de comandos no canto inferior direito. Seria um indicativo de que será um exclusivo de Android e/ou iOS? Resta aguardar mais informações sobre a sua disponibilidade em plataformas.

Binary Gods ainda não possui data de lançamento.