Binding of Isaac vai receber nova expansão em março

A terceira expansão de The Binding of Isaac: Rebirth enfim ganhou uma data para estrear no Steam: 31 de março. Essa é a mesma DLC que foi anunciada em agosto de 2018 como um pacote baseado em Antibirth, que foi feito por fãs.

Como é possível ver no vídeo abaixo, o pacote em questão vai enfim trazer um modo cooperativo real para o game (com dois Isaacs na tela), além de novos personagens e itens (ao que tudo indica, pelo menos 130 deles), mais fases e outras adições.

Curtiu a novidade? Vale mencionar que para jogar a terceira expansão de The Binding of Isaac: Rebirth é preciso ter as duas anteriores, e que o Switch também vai receber a nova DLC em data a ser anunciada.