Biologia: Características do solo arenoso

O Solo Arenoso possui uma grande concentração sobretudo na região Nordeste do Brasil. A saber, o solo arenoso tem textura leve e granulosa, e na maioria das vezes sua composição fica distribuída em maior parte por areia e menor parte de areia.

Por isso, construções nesse tipo de solo, podem apresentar rachaduras na estrutura, por conta das características como porosidade e permeabilidade, presente no solo arenoso.

Em contrapartida, terrenos com solo argiloso e grãos de areia se unem, deixando as estradas sem pavimentação, com muito barro. Já no período de seca o solo fica extremamente duro.

O solo arenoso como falamos acima está presente sobretudo na região Nordeste do Brasil. Desse modo, merece atenção nos estudos para os vestibulares e o Enem “Exame Nacional do Ensino Médio”, por isso fique ligado no assunto, acompanhe o artigo e saiba tudo sobre!

Principais características do solo arenoso

Podemos destacar como principais características do solo arenoso, as seguintes especificações:

Possui uma consistência extremamente granulosa, com grãos grossos, médios e finos.

Solo com alta porosidade e permeabilidade

Baixa umidade

Possui secagem rápida

Pouca presença de nutrientes e água

Deficiência em cálcio

pH ácido e baixo teor de matéria orgânica

Os grãos de areia possuem a presença de grandes poros, conhecidos como macroporos.

Plantas e outros organismos têm grande dificuldade para desenvolverem-se e sobreviver.

Grande risco de erosão

Medidas para conseguir utilizá-lo

Para conseguir utilizar o solo arenoso de maneira satisfatória no ramo da agricultura, por exemplo, é necessário que adote-se práticas de conservação, tal qual o devido cuidado do solo, através de técnicas de manejo.

Ou seja, esperasse a utilização de um sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária, intercalar culturas, adubação com adubo orgânico, entre outras práticas.

Vale ressaltar que o solo arenoso apresenta uma enorme porosidade e por isso aumenta o risco de erosão. Desse modo, especialistas realçam a importância da rotatividade das chuvas.

Em relação à pobreza de nutrientes presente nos solos arenosos, indica-se a utilização de resíduos vegetais e adubos orgânicos, ou seja, bagaço de cana, casca de frutas, esterco de animais, entre outros, juntamente com fosfato e potássio.

Por fim, para acidez presente nesse tipo de solo, recomenda-se o uso de calcário. Essas são as principais medidas para o cultivo em segurança no solo arenoso.