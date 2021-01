Biologia: Definição de gimnosperma, ciclo de vida e reprodução

As gimnospermas são plantas sem flores que produzem cones e sementes. O termo gimnosperma significa literalmente “semente nua”, uma vez que as sementes de gimnosperma não estão encerradas dentro de um ovário.

Em vez disso, eles ficam expostos na superfície de estruturas semelhantes a folhas chamadas brácteas. As gimnospermas são plantas vasculares do sub-reino Embyophyta e incluem coníferas, cicadáceas, ginkgoes, assim como gnetófitas.

Alguns dos exemplos mais conhecidos desses arbustos e árvores lenhosos incluem pinheiros, abetos, abetos e ginkgoes. As gimnospermas são abundantes em biomas de floresta temperada e floresta boreal com espécies que podem tolerar condições de umidade ou seca.

Ao contrário das angiospermas , as gimnospermas não produzem flores ou frutos. Acredita-se que sejam as primeiras plantas vasculares a habitar a terra, surgindo no período Triássico, há cerca de 245-208 milhões de anos. O desenvolvimento de um sistema vascular capaz de transportar água pela planta possibilitou a colonização das gimnospermas. Hoje, existem mais de mil espécies de gimnospermas pertencentes a quatro divisões principais: Coniferophyta , Cycadophyta , Ginkgophyta e Gnetophyta.

Ciclo de vida

No ciclo de vida das gimnospermas, as plantas alternam entre uma fase sexual e uma fase assexuada. Esse tipo de ciclo de vida é conhecido como alternância de gerações . A produção de gametas ocorre na fase sexual ou geração de gametófitos do ciclo.

Os esporos são produzidos na fase assexuada ou geração de esporófitos. Ao contrário de plantas não vasculares, a fase dominante do ciclo de vida das plantas para plantas vasculares é a geração de esporófitos.

Nas gimnospermas, o esporófito da planta é reconhecido como a maior parte da própria planta, incluindo raízes, folhas, caules, assim como cones. As células da planta esporófita são diplóides e contêm dois conjuntos completos de cromossomos.

O esporófito é responsável pela produção de esporos haplóides por meio do processo de meiose . Contendo um conjunto completo de cromossomos, os esporos se desenvolvem em gametófitos haplóides. Os gametófitos vegetais produzem gametas masculinos e femininos que se unem na polinização para formar um novo zigoto diplóide.

O zigoto amadurece em um novo esporófito diplóide, completando assim o ciclo. As gimnospermas passam a maior parte de seu ciclo de vida na fase esporófita, e a geração de gametófitos é totalmente dependente da geração de esporófitos para sobreviver.

Reprodução de gimnosperma

Os gametas femininos (megásporos) são produzidos em estruturas gametófitas chamadas arquegônios, localizadas nos cones ovulados. Já os gametas masculinos (micrósporos) são produzidos em cones de pólen e se desenvolvem em grãos de pólen.

Algumas espécies de gimnospermas possuem cones masculinos e femininos na mesma árvore, enquanto outras possuem árvores produtoras de cones masculinos ou femininos separados. Para que a polinização ocorra, os gametas devem entrar em contato uns com os outros. Isso normalmente ocorre por transferência de vento, animal ou inseto.

A fertilização nas gimnospermas ocorre quando os grãos de pólen entram em contato com o óvulo feminino e germinam. As células do esperma fazem seu caminho para o óvulo dentro do óvulo e fertilizam o óvulo.

Em coníferas e gnetófitas, os espermatozoides não têm flagelos e devem chegar ao óvulo por meio da formação de um tubo polínico . Nas cicadáceas e ginkgoes, os espermatozoides flagelados nadam em direção ao óvulo para fertilização. Após a fertilização, o zigoto resultante se desenvolve dentro da semente da gimnosperma e forma um novo esporófito.