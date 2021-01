Biologia: Entenda o que são as bactérias

As bactérias são microorganismos unicelulares, ou seja, seres extremamente pequenos que não podem ser enxergados a olho nu.

A saber, elas vivem agregadas formando uma espécie de colônia com milhões de indivíduos. Além disso, as colônias podem ser vistas sem a necessidade do uso de aparelhos.

Ademais, por serem extremamente pequenas e simples, as bactérias conseguem se multiplicar rapidamente. Inclusive, muitas delas podem ser prejudiciais à saúde humana, desencadeando diversas doenças.

Principais características das bactérias

As bactérias estão presentes em todas as partes, ou seja, milhares delas estão presentes no ar, na água, nos objetos, no corpo, entre outros milhares de locais.

No entanto, nem todas as bactérias são maléficas à saúde. Inclusive, existem muitas delas que exercem papel fundamental para muitas formas de vida, inclusive os seres humanos.

A saber, no solo existem milhares de bactérias benéficas de várias formas. Uma delas é a ajuda que ela dá as folhas velhas a apodrecerem, liberando componentes químicos que estavam retidos.

Ademais, esses componentes podem ser utilizados pelas plantas. Entretanto, existem bactérias que são prejudiciais aos vegetais, podendo até mesmo destruí-los completamente.

Principais tipos e como combatê-las?

No caso dos seres humanos, as bactérias patogênicas podem ser combatidas através do uso de antibióticos.

Contudo, eles devem ser receitados por um médico. Além disso, ele terá um efeito satisfatório sobre os germes.

No entanto, em alguns casos, as bactérias podem aumentar consideravelmente o aumento a infecção e por isso será necessário aumentar a dose ou a trocar o tipo de antibiótico.

Ademais, podemos citar como principais tipos de bactérias:

Cocos – possui formato arredondado

Bacilos – possui forma alongada em formato de bastonetes

Espirilos – forma espiralada

Vibriões – Formato de vírgulas

Como foram descobertas?

Há cerca de 300 anos, o homem não sabia da existência das bactérias. Entretanto, o comerciante e cientista holandês Anton van Leeuwenhoek observou a existência das colônias de bactérias pela primeira vez.

Já em 1865, Louis Pasteur descobriu que elas se multiplicam e podem causar doenças aos seres humanos.

Contudo, somente cinco anos mais tarde, quando o médico alemão Robert Koch descobriu como colori-las e prendê-las vivas em uma espécie de geléia, denominada como “meio de cultura bacteriano”.

Desse modo, as colônias começaram a ser observadas por mais tempo. Afinal, dessa forma, permitiu-se um estudo mais aprofundado sobre as bactérias a partir daí.

Doenças populares causadas por bactérias

Podemos destacar como doenças populares causas por esses agentes:

Tuberculose: bacilo Mycobacterium tuberculosis

Hanseníase (lepra): bacilo de Hansen (Mycobacterium lepra)

Difteria: bacilo diftérico

Coqueluche: bactéria Bordetella pertussis

Pneumonia bacteriana: Streptococcus pneumoniae

Escarlatina: Streptococcus pyogenes

Tétano: bacilo do tétano (Clostridium tetani)

Leptospirose: Leptospira interrogans

Tracoma: Chlamydia trachomatis

Gonorreia ou blenorragia: gonococo (Neisseria gonorrhoeae)

Sífilis: Treponema pallidum

Meningite meningocócica: meningococo

Cólera: vibrião colérico (Vibrio cholerae)

Febre tifóide: Salmonella typhi

Entre muitas outras

