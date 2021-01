Biologia Marinha: Dicas de documentários para estudar

Para quem está se preparando para os vestibulares e para o Enem, conhecer um pouco mais sobre a Biologia Marinha, pode ser importante para resolver algumas questões.

Afinal, a biologia marinha tem ganhado cada vez mais relevância nas últimas décadas, tornando-se pauta de reuniões entre governos, cidadãos, especialistas, instituições, entre outros.

Além disso, estudar por documentários é uma das opções alternativas e mais leves para obter conhecimento. Veja a dica de docs sobre o assunto que separamos para você, acompanhe!

Dicas de Documentários sobre a Biologia Marinha

The Blue Planet

O documentário produzido pela BBC, demonstra um aspecto diferente da vida e diversidade nos ambientes marinhos.

Além disso, aborda as profundezas dos oceanos, os mares congelados, recife de corais, marés, entre outras.

Aldemais, o documentário acabou dividido em duas partes. O primeiro lançado em 2001 com os tópicos que citamos acima e o segundo em 2017 mostrando oceanos e organismos que habitam o local.

Oceans

O documentário “Oceanos” foi produzido pela Disney Nature, mostra os cinco oceanos da Terra, abordando a realidade dos animais marinhos em seu habitat.

Além disso, as ações do homem têm interferido e prejudicado esse ambiente. O longa mostra imagens diferenciadas e narrativa dinâmica e didática.

South Pacific – Wild Pacific

O documentário Pacífico Sul mostra as belezas das ilhas e atóis da região do Oceano Pacífico. O doc é dividido em seis episódios com uma filmagem de tirar o fôlego.

Vale dizer que a série explora os tamanhos e magnificência do maior oceano do planeta, o isolamento das ilhas do local e as aventuras que a vida selvagem e os seres humanos enfrentaram para chegar a alguns locais da Terra.

Ademais, ele demonstra o inícios da colonização das ilhas, tal qual como animais marinhos como tubarões e baleias sobrevivem no ambiente.

The Polar Sea

Este documentário mostra como é navegar nos mares árticos e como o aquecimento global está afetando a vida nas pequenas comunidades, assim como a fauna dessa região.

Além disso, mostram a beleza do Oceano Ártico, mesmo diante de um cenário preocupante e que merece a devida atenção dos governantes e população mundial.