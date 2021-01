Black Lotus de Magic: The Gathering é vendida por quase R$ 3 milhões

Quem coleciona as cartas de Magic The Gathering já deve estar acostumado a ver algumas delas serem vendidas a preços bem altos. Um exemplo recente disso aconteceu com um exemplar da Alpha Black Lotus, que foi adquirida em leilão por “apenas” US$ 511 mil (cerca de R$ 3 milhões).

O item em questão foi leiloado no site PWCC, e o seu estado pode explicar o seu valor. Ele possui a classificação perfeita (10) da PSA (até aqui a única a ser leiloada com tal qualificação), além de trazer a assinatura do artista Christopher Rush, que fez a ilustração da carta.

Vale lembrar que essa é uma das cartas mais caras no universo do jogo, especialmente na versão Alpha, que teve apenas 1.100 cópias impressas lá em 1993. Para se ter uma ideia de quanto valor ela está agregando com o passar do tempo, em 2018 uma unidade dela foi vendida por US$ 87 mil (cerca de R$ 480 mil), e outra foi adquirida por US$ 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) em 2020.