Blocos Econômicos: Entenda como eles funcionam

Os blocos econômicos são constituídos como uma espécie de organização comercial e política entre nações que compartilham coisas e ideais em comum como fronteiras e herança cultural.

A saber, o principal objetivo dos blocos econômicos é o fim das barreiras alfandegárias entre as nações que fazem parte da organização.

Desse modo, através de acordos serão fixados produtos que não estarão sujeitos a tarifas alfandegárias, entre os países pertencentes ao bloco. Além disso, nesse tratado será fixado regras de origem, ou seja, critérios que determinam o que faz um produto ser daquela nação.

Ademais, o acordo também fixa um calendário para reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias.

Blocos econômicos poderão aparecer em provas de vestibulares, concursos públicos e no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Exemplos de Blocos Econômicos

Veja abaixo alguns tipos e exemplos de blocos econômicos presentes em vários países do mundo.

Zona de Livre Comércio

Esse modelo de bloco econômico estabelece um tratado que contempla o fim das taxas alfandegárias entre os países do bloco.

Ou seja, se um país exporta um material por 5.000 reais e o país que irá receber a mercadoria cobrar 10% de impostos, o valor final do material será 5.500 reais.

Contudo, em uma Zona de Livre Comércio não há impostos alfandegários e o material será vendido pelo valor inicial, ou seja, 5.000 reais.

Podemos citar como exemplos de Zona de Livre Comércio

Mercado Único Europeu

Área de Livre Comércio Africana

Acordo entre EUA, México e Canadá.

União Aduaneira

Parecida com a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira também promove o fim das taxas alfandegárias entre as nações, inclusive produtos agrícolas.

Além disso, possui a mesma TEC “Tarifa Externa Comum” para as nações que não pertencem a este acordo, algo que não ocorre na Zona de Livre Comércio.

Podemos citar como exemplo de União Aduaneira:

União Aduaneira Europeia (UAE)

União Alfandegária do Sul da África

Mercado Comum

Nesse modelo promove-se o livre comércio de bens e serviços, livre circulação de pessoas e capital entre os membros do bloco econômico.

Ou seja, promove-se a comercialização de produtos entre os países sem a cobrança de taxas alfandegárias, além disso os cidadãos que pertencem ao bloco podem circular livremente entre os países, excluindo a necessidade de visto.

Podemos citar como exemplos de Mercado Comum:

Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)

Mercado Comum do Sul (Mercosul)

Mercado Comum Centro-Americano (MCCA)

Qual a situação do Brasil?

O Brasil faz parte do Mercosul “Mercado Comum do Sul” que tem como principais países Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Brasil claro.

Vale dizer também que o Brasil também integra algumas associações de cooperação, contudo, não são consideradas blocos econômicos, pois não existe a livre circulação de mercadorias ou tarifas comuns. Todavia, são uma via importante para os negócios dos países membros.

Desse modo, veja outras associações econômicas que o Brasil faz parte:

CPLP “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”

G-20 “Grupo dos 20”

BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.