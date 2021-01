Bloodborne: conheça o surpreendente demake jogável para PS1

A programadora Lilith Walther compartilhou neste último sábado (16) um demake de Bloodborne para o PS1, projeto no qual vem trabalhando há um tempo e que está ganhando cada vez mais corpo.

Segundo a desenvolvedora, a versão de PS1 de Bloodborne está em estágios iniciais de produção, e alguns pontos considerados fundamentais ainda estão sendo revisados e reprojetados para transmitir a sensação de uma “navegação adequada”, como o sistema de loading e save. Felizmente, um de seus vídeos mostrou que a lanterna de salvamento já está concluída e é um grande passo para manter a essência do jogo original.

Can’t save without a save point ?? pic.twitter.com/5AAQrqCV4B — Lilymeister ??????? BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 16, 2021

Além disso, a possibilidade de escolher o gênero do personagem também está sendo introduzida, mas no momento apenas o sistema de vozes está disponível para diferenciar o sexo feminino do masculino. “A base para a personalização do personagem está definida! Obviamente, será muito reduzido em comparação com a versão original de Bloodborne, mas ainda é um recurso que desejo incluir”, disse Lilith.

You can now load maps by entering a load zone. Right now it only supports one entrance per map so multi entrance support is next! pic.twitter.com/JUiSUoecxV — Lilymeister ??????? BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 17, 2021

O demake já apresenta uma espécie de mapa-teste utilizado para experimentar e aprimorar as mecânicas de jogo, e já é possível observar nos vídeos que o level design está sendo feito com várias conexões de entrada e saída para diversas áreas, assim como ocorre nos mapas do game da From Software.

And that’s everything for todays thread! Thanks for checking it out everyone ??? — Lilymeister ??????? BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 17, 2021

Ao que tudo indica, o desenvolvimento do demake está indo muito bem e em breve poderemos até mesmo chegar a identificar uma ambientação mais específica, mais criaturas e um sistema funcional de jogo.

Curioso para ver o resultado final desse port de Bloodborne para o PS1? Deixe sua reposta nos comentários.