Bloqueio judicial impede acordo do Santos com Atlético Nacional: “Questão de dias”

Um bloqueio judicial impede o fim da negociação do Santos por um acordo com o Atlético Nacional (COL) pela dívida com Felipe Aguilar, zagueiro atualmente no Athletico-PR.

A Doyen Sports obteve o bloqueio de verbas de televisão do Peixe em função de uma dívida de 15 milhões de euros (R$ 95 mi). O ex-presidente José Carlos Peres não pagou a última parcela, de 5 milhões de euros (R$ 31,9 mi), e o clube foi multado em 10 milhões de euros (R$ 63,7 mi).

O débito com o Atlético Nacional é de cerca de R$ 4 milhões por parcelas atrasadas da contratação em janeiro de 2019. Esse calote gerou punição na Fifa e impede o Alvinegro de registrar novos jogadores.

“Atlético Nacional aguardamos ter dinheiro para honrar. Acordo foi feito, com valores ajustados, mas bloqueio da Doyen com as despesas da Globo atrapalhou um pouco. Isso prontamente vai ser liquidado. Questão de dias”, disse o presidente Andrés Rueda, nesta sexta-feira.

“Na parte financeira, tivemos agravantes sérios. Toda a parte de direitos de imagem com Globo bloqueadas por um credor nosso. Temos cotas de televisão bloqueadas e brigamos juridicamente desde segunda-feira”, completou.