BMG renova patrocínio com o Corinthians, mas deixa espaço máster; entenda

A parceria entre Corinthians e o banco BMG, que estampava a parte máster da camisa do clube, foi estendido até 2026, porém a empresa deixou o peito do uniforme corintiano e a partir de agora ocupará a omoplata (ombro).

O atual contrato se encerrara no fim de janeiro e o novo vínculo, que terá três anos de duração, contemplará tanto o futebol masculino, quanto o feminino do Timão.

– A parceria entre Corinthians e Bmg chega a uma nova etapa confirmando a maturidade desse acordo, que é muito importante e bem-vindo para as duas partes. Nessa renovação, banco e clube evoluem para fortalecer tanto a presença do Bmg no mercado quanto a competitividade do Corinthians no campo – disse o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves.

Além da nova parceria, correntistas do “Corinthians BMG” terá uma série de vantagens e benefícios exclusivos, que, segundo o Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, José Colagrossi, publicou em seu Twitter, serão divulgados nas próximas semanas.

Ainda de acordo com Colagrossi, o acordo comercial entre Corinthians e BMG não muda, sendo que o intuito era gerar, no mínimo, R$ 30 milhões em receitas novas para aliviar as dívidas.

A nova parceria entre o banco e o Timão já iniciaria nesta segunda-feira (25), quando o time de Parque São Jorge encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Novo máster

Com o patrocínio máster vago, o Departamento do Marketing do Timão terá que correr atrás de uma nova empresa para estampar o principal lugar de exposição da camisa do clube.

A Neo Química, que pertence a empresa Hypermarcas, foi patrocinadora máster do Corinthians entre 2010 e 2011, e recentemente assumiu o naming rights do estádio corintiano, aparece como a mais provável marca para ocupar o espaço deixado pelo BMG. Em setembro, durante o evento de anúncio do novo nome da Arena Corinthians, o então presidente do clube, Andrés Sánchez, deixou em aberto a possibilidade de tal parceria.