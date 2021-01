Boavista, do ex-santista Jesualdo Ferreira, perde para o Tondela no Português

Pela 34ª rodada do Campeonato Português, o Tondela, em casa, venceu o Boavista, time de Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos, por 3 a 1 neste sábado. Os gols foram marcados por Gonzalez (com assistência do brasileiro Bebeto) e Agra (duas vezes, um deles também com passe de Bebeto).

Mais cedo, o Paços de Ferreira, jogando em casa, venceu o Braga por 2 a 0 e se consolidou na quinta posição da tabela, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Os gols foram marcados por Bruno Costa, com assistência do brasileiro Luiz Carlos, e Hélder Ferreira. Apesar da derrota, o Braga se mantém na quarta colocação, com 27 pontos, nove atrás do líder Sporting.

Outro jogo que aconteceria neste sábado, Vitória de Guimarães e Farense, foi adiado por uma parte do gramado do estádio Afonso Henriques, em Guimarães, estar congelado. A partida foi remarcada para este domingo, às 15h (de Brasília).