Boca e River fazem clássico na Bombonera e relacionam força máxima dias antes de decisão pela Libertadores

Antes das semifinais da Conmebol Libertadores contra Santos e Palmeiras, respectivamente, Boca Juniors e River Plate tem um importante compromisso pela Copa Diego Maradona. Os rivais se enfrentam neste sábado (2), às 21h30, na Bombonera em um Superclasico que promete parar a Argentina.

E quem pensa que os treinadores das duas equipes pouparão para o confronto, está enganado. Ao menos, no papel, os times levarão força máxima para a partida.

Na lista de convocados por Marcelo Gallardo e Miguel Ángel Russo, River e Boca levam o quem têm de melhor em seus elencos para a partida, que será disputada três dias antes dos Millonarios encararem o Palmeiras, às 21h30, no Monumental de Núñez pela primeira partida da semifinal da Libertadores.

Já o Boca Juniors enfrente o Santos um da depois, na quarta-feira (3), às 19h15, na Bombonera.

Veja abaixo os concentrados de cada equipe para o confronto na Bombonera:

📋 Lista de concentrados para enfrentar este sábado a las 21.30 a River por la Copa Diego Maradona.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/PpJzqjW6Ik — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) January 1, 2021

📋 Nómina de convocados para visitar este sábado a Boca Juniors 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/kTrvRpqRVD — River Plate (@RiverPlate) December 31, 2020

A partida será válida pela penúltima rodada do grupo A da segunda fase da Copa Diego Maradona. O Boca lidera com sete pontos, mesma pontuação do River, em segundo. O primeiro da chave avança à final e enfrentará o primeiro do grupo B.