Boca Juniors chega a acordo para contratação de Marcos Rojo, do Manchester United

Segundo Augusto César, da ESPN Argentina, Marcos Rojo teria acertado verbalmente o contrato com o Boca Juniors por dois anos, com opção de prorrogação por mais um, com o zagueiro e lateral-esquerdo devendo deixar o Manchester United.

O ex-jogador do Estudiantes de La Plata e da seleção argentina teria concordado com sua chegada ao clube xeneize, mas a instituição de Buenos Aires não vai colocar dinheiro para trazê-lo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os Red Devils devem desbloquear sua saída do time de Ole Gunnar Solskjaer, para que ele chegue com o passe em sua posse em fevereiro ou junho, o mais tardar.

Por sua vez, a situação com o atacante Cristian Pavón piora com o passar dos dias.

O jogador não compareceu aos treinos com seus companheiros após o término do empréstimo no LA Galaxy e o clube lhe enviou uma carta documentando sua apresentação.

Marcos Rojo durante treino do Manchester United, em 23 de novembro de 2020 Getty Images

Nosso correspondente no Boca afirma que o atacante não quer jogar pelos xeneizes, já que está chateado porque o clube não aceitou a oferta da equipe dos Estados Unidos para manter seu passe.