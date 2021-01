Boca Juniors divulga relacionados para o jogo contra o Santos

O Boca Juniors divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Santos, primeiro da semifinal da Copa Libertadores da América. A relação confirmou que Jorman Campuzano será baixa para a partida. O meio-campista, titular na equipe argentina, sofreu uma inflamação muscular na partida diante o River Plate pelo Campeonato Argentino, no último sábado.

De resto, o Boca Juniors terá força máxima, inclusive com o retorno de Diego González, que deve formar a dupla de volantes com Nicolás Capaldo. No ataque está a principal dúvida de Miguel Ángel Russo, mas Franco Soldano sai na frente de Ramón Ábila na briga pela titularidade.

O Boca deve ir a campo com: Estebán Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Nicolás Capaldo e Diego González; Eduardo Salvio, Carlos Tevez e Sebastián Villa; Franco Soldano (Ramón Ábila).

Santos e Boca Juniors começam a decidir uma vaga na final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 19h15, na Bombonera. A partida de volta será disputada na Vila Belmiro, no próximo dia 13.