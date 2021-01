Boca Juniors e River Plate empatam pela Copa Diego Maradona antes de encararem Santos e Palmeiras pela Libertadores

Antes de enfrentarem Santos e Palmeiras, respectivamente, Boca Juniors e River Plate se enfrentaram neste sábado (2), na Bombonera, pela quarta rodada da segunda fase da Copa Diego Maradona. A partida terminou empatada por 2 a 2 em um jogo em que os Xeneizes saíram na frente, os Millonarios chegaram a virar e cada equipe teve um jogador expulso.

Com o triunfo, os comandados por Marcelo Gallardo chegaram aos oito pontos e estão na primeira posição do grupo A. Já o Boca está em segundo, com o mesmo número de pontos.

Na próxima terça-feira (5), o River encara o Palmeiras, às 21h30, no Estádio Libertadores de América, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Já os comandados por Miguel Ángel Ramírez terão o Santos, na quarta (6), às 19h15, na Bombonera, também pelo primeiro confronto da semifinal do torneio continental.

O jogo

A partida começou a todo vapor. Como todo clássico entre Boca e River é. Aos dois minutos, Borré finalizou e Andrada salvou os Xeneizes de tomarem o primeiro.

Na resposta, o gol do Boca. Aos nove minutos, em contra-ataque, Más recebeu pela esquerda e cruzou. Ábila estava mais esperto que a defesa do River e, no segundo pau, empurrou para o fundo do gol de Armani.

O River quase empatou aos 19. Depois da pressão dentro da área, a bola sobrou para Carrascal, que finalizou na trave. Na sobra, os jogadores ficaram reclamando pênalti em Enzo Pérez.

Aos 22 minutos, quase o Boca amplia. Mauro Zárate ajeita e Capaldo, da entrada da área, finaliza. No entanto, Armani salvou o River.

Na segunda etapa, o Boca ficou com um a menos logo no início. Aos 13 minutos, Campuzano, que havia se salvado de ser expulso na primeira etapa, não evitou o vermelho após entrada dura em Matías Suárez.

Villa, do Boca Juniors, e Borré, do River Plate, no clássico disputado na Bombonera pela Copa Diego Maradona Divulgação/Boca Juniors

Aos 19, no entanto, quase o clube mandante ampliou. Villa fez jogada individual e finalizou. Armani, novamente, salvou o River.

O empate veio aos 28. Após jogada pela direita, Montiel cruzou e Girotti, que havia entrado na segunda etapa, cabeceou de joelhos para deixar tudo igual.

Três minutos depois, a virada. E, mais uma vez, de cabeça. Nacho Fernández cruzou na cabeça de Borré, que testou para o fundo das redes.

O River tinha a vantagem no placar, mas, dentro de campo, as coisas se igualaram. Três minutos depois de virar a partida, os Millonarios tiveram Enzo Pérez expulso.

Com a igualdade no número de jogadores, o Boca voltou a equilibrar a partida. E chegou ao empate. Tévez recebeu, serviu Villa que, na saída de Armani, deu um lindo toque.

Boca Juniors 2 x 2 River Plate

GOLS: Boca Juniors: Ábila e Villa; River Plate: Girotti e Borré

BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Zambrano e Mas; Campuzano, Capaldo, Villa, Zárate (Tévez) e Cardona (Jara); Ábila (Soldano). Técnico: Miguel Ángel Ramírez

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Pinola (Ferreira), Rojas e Paulo Díaz; Zuculini (Nacho Fernández), Enzo Pérez e De La Cruz (Ponzio); Beltrán (Matías Suárez), Carrascal (Girotti) e Borré.Técnico: Marcelo Gallardo

– River está invicto há 13 jogos

– A última vez que o River perdeu foi no dia 3 de novembro de 2020

– Boca não perde há 4 partidas