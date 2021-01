Boca Juniors e Santos empatam por 0 a 0 na Bombonera; juiz não dá ‘pênalti claríssimo’ em Marinho

Boca Juniors e Santos empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira, em La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, e deixaram a definição da vaga na final para a volta, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

A partida foi por um erro claro da arbitragem, que não marcou um pênalti claro em cima de Marinho, aos 29 do 2º tempo.

Com o resultado, o Peixe joga por um triunfo simples na Baixada Santista para se classificar à final. Os argentinos também jogam por um triunfo ou um empate com gols. Caso haja novo 0 a 0, a definição será nas penalidades.

Em campo, as equipes fizeram uma partida bastante disputada, com divididas vigorosas e muita luta pela bola. Porém, faltaram chances de gol.

A melhor do Boca ocorreu logo no início, quando Tevez enfiou para Villa e o colombiano acertou o travessão – no entanto, ele estava impedido, e o tento teria sido anulado se a bola entrasse.

O Peixe, por sua vez, ameaçou em batidas de longe de Diego Pituca e Marinho, mas sem impôr dificuldades ao goleiro Andrada.

No último lance, Tevez teve boa ocasião em cobrança de falta frontal, mas acabou acertando a barreira. Assim, o 0 a 0 persistiu até o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Boca retornou voando e quase abriu o placar logo no 1º ataque.

Aos 2 minutos, Salvio recebeu pela direita, pedalou para cima de Felipe Jonatan e bateu forte, exigindo grande defesa de John.

Aos 10, Cuca resolveu mexer no Santos, tirando Soteldo para colocar o jovem Sandry. Os xeneizes respoderam com Cardona entrando na vaga de González.

Pouco depois, o Peixe voltou a assustar: Marinho recebeu bom passe na grande área e buscou o canto, mas Andrada pegou firme.

O lance animou o Alvinegro, que experimentou de novo na sequência: Kaio Jorge bateu bem de fora da área, mas a bola acabou saindo por cima.

O momento mais polêmico da partida veio aos 29 minutos, em uma jogada que gerou muita discussão.

Marinho roubou a bola da zaga do Boca e foi claramente derrubado pelo zagueiro Izquierdoz, que o empurrou. O árbitro Roberto Tobar, porém, nada marcou, assim como o VAR.

Um erro claro, na opinião de Carlos Eugênio Simon, analista de arbitragem da FOX Sports, que considerou o lance como “pênalti claríssimo”.

“Izquierdoz empurra em baixo e em cima, derruba claramente o Marinho. O Santos foi prejudicado”, salientou Simon.

Nas redes sociais, o Peixe também reclamou do lance, ironizando a decisão da arbitragem.

2T/29′: O VAR analisou e, de alguma forma, não viu o pênalti.#BOCxSAN | 0x0 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 6, 2021

Nos minutos finais, o time da casa tentou pressionar após as entradas de Buffarini e Ábila. No entanto, a partida acabou mesmo no 0 a 0.

Agora, as equipes voltam suas atenções para suas ligas nacionais, que serão disputadas no final de semana, antes do reencontro na quarta-feira, em Santos.

Tevez, do Boca Juniors, e Lucas Veríssimo, do Santos, disputam jogada EFE

Boca Juniors 0 x 0 Santos

GOLS: Nenhum

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Salvio (Buffarini), Capaldo, González (Cardona) e Villa; Tevez e Soldano (Ábila) Técnico: Miguel Ángel Russo

SANTOS: John; Pará, Lucas Veríssimo (Laércio), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Soteldo (Sandry) e Lucas Braga; Marinho e Kaio Jorge (Madson) Técnico: Cuca

O Santos teve 55% de posse de bola no 1º tempo

O Santos finalizou mais no 1º tempo: 4 contra 3

O Santos deu 2 finalizações certas no 1º tempo, contra 0 do Boca

O Santos acabou o jogo com 54% de posse de bola

O Santos finalizou mais na partida: 10 contra 9

O Santos deu 0 finalização certa no gol do Boca no 2º tempo

3ª vez que o Santos empatou com o Boca em La Bombonera

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 09/01, 21h30*, Argentinos Juniors x Boca Juniors, Argentino

Domingo, 10/01, 16h*, São Paulo x Santos, Brasileirão

*horário de Brasília