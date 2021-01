Boca Juniors x River Plate AO VIVO na ESPN Brasil! Disney compra direitos do Argentino e estreia com jogaço

Os canais Disney têm uma nova grande atração: o Campeonato Argentino. Os direitos da competição foram adquiridos até 2030. E a estreia na programação não poderia ser em melhor estilo: Boca Juniors e River Plate fazem um dos maiores clássicos do mundo ao vivo na tela da ESPN Brasil e no ESPN App a partir das 21h30 (de Brasília) deste sábado.

O jogo vale demais. A partida será válida pela penúltima rodada do grupo A da segunda fase da Copa Diego Maradona. O Boca lidera com sete pontos, mesma pontuação do River, em segundo. O primeiro da chave avança à final e enfrentará o primeiro do grupo B.

Quem vencer, portanto, coloca um pé na grande decisão.

A Copa Diego Maradona foi criada para substituir o Campeonato Argentino nesta temporada atrapalhada pela pandemia da COVID-19 e batizada assim em homenagem a Diego Maradona, morto em novembro.

A competição tem tamanha importância e a rivalidade é tanta que Boca e River devem ir a campo com os times completíssimos, mesmo com compromissos importantíssimos na próxima semana: os dois serão rivais de Santos e Palmeiras, respectivamente, nas semifinais da Conmebol Libertadores.

Um motivo a mais para palmeirenses e santistas estarem ligados na telinha da ESPN Brasil e do ESPN App para acompanhar esse jogão!