Boca Juniors x Santos AO VIVO e COM VÍDEOS! Siga tudo do duelo pela semi da Conmebol Libertadores!

Boa noite, fã de esportes! Hoje é dia de um jogaço pela Conmebol Libertadores!

No mítico estádio de La Bombonera, Boca Juniors e Santos se enfrentam pela primeira partida das semifinais do torneio continental no que promete ser um espetacular jogo. As duas equipes já decidiram a Libertadores em duas oportunidades! Em 1963, os brasileiros se sagraram campeões diante dos argentinos. Em 2003, o Boca Juniors teve sua vingança e levantou a taça contra o Santos, no Morumbi.

Naquele time de 2003 estava Carlitos Tévez, que hoje será titular e capitão dos argentinos, além de ser o jogador mais perigoso dos xeneizes. No Peixe, a grande aposta ofensiva é em Marinho, jogador que está se destacando e é um dos melhores do Brasil na temporada.

Siga TUDO do jogo em tempo real e COM VÍDEOS!

*as informações podem demorar até 1 minuto para carregar