Boca Juniors x Santos: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Duas das mais tradicionais equipes do continente, Boca Juniors e Santos fazem o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores nesta quarta-feira (6), às 19h15, na Bombonera, em Buenos Aires.

O jogo de volta acontece na próxima quarta (13), também às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos. O Peixe tem a vantagem de decidir em casa por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos.

Nas quartas de final, o Santos passou pelo Grêmio depois de empatar em 1 a 1 em Porto Alegre e golear o rival por 4 a 0 na Vila. O Boca Juniors passou pelo Internacional nos pênaltis.

Lucas Braga deve ser a novidade no Santos



O técnico Cuca tem todo o elenco à disposição para a partida desta quarta. A nova diretoria do clube conseguiu prorrogar o empréstimo do zagueiro Luan Peres por mais duas semanas e acertou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica, mas garantiu sua permanência até o final da competição.

A dúvida do treinador estava entre o garoto Sandry e o atacante Lucas Braga, que deve ser o escolhido para começar a partida. Com isso, o venezuelano Soteldo atuará mais recuado no meio-campo.

Boca tem desfalque importante no meio

O Boca Juniors tem um desfalque importante para o jogo desta quarta. O volante Campuzano sofreu uma lesão muscular no superclássico contra o River no último sábado e nem foi relacionado para a partida.

No último treino antes de encarar o Peixe, o técnico Miguel Ángel Russo não fez mistérios e definiu o time no sistema 4-4-2. Como tem sido costume nos últimos jogos, a dupla Carlitos Tevez e Sebastián Villa será a principal aposta.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Boca x Santos

Data: 06 de Janeiro de 2021

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Bombonera, em Buenos Aires-ARG

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Transmissão:

– FOX Sports (TV por assinatura)

ESCALAÇÕES, DESFALQUES E SUSPENSOS DE BOCA X SANTOS



BOCA JUNIORS: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Capaldo, González, Sebastián Villa; Franco Soldano e Carlos Tevez. Técnico: Miguel Ángel Russo

Desfalques: Campuzano (lesão muscular)

Suspensos: –

SANTOS: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca

Desfalques: Raniel e Carlos Sánchez (lesionados).

Suspensos: –