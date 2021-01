Bolsa Família: Confira o calendário de pagamento desta quinta-feira (28)

Nesta quinta-feira (28), será feito o pagamento do Bolsa Família para o penúltimo grupo. O cronograma de pagamentos do programa é feito de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS).

O pagamento do programa social será feito nesta quinta-feira para quem tem o NIS que termina em 9. Amanhã, quando o pagamento de janeiro será encerrado, será feito para quem tem NIS terminado em 0.

O cronograma é feito nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em janeiro, ele foi iniciado no dia 18. Até dezembro, grande parte desse grupo recebia o auxílio emergencial.

Veja abaixo o calendário completo de janeiro para o programa.

18 de janeiro: NIS terminado em 1

19 de janeiro: NIS terminado em 2

20 de janeiro: NIS terminado em 3

21 de janeiro: NIS terminado em 4

22 de janeiro: NIS terminado em 5

25 de janeiro: NIS terminado em 6

26 de janeiro: NIS terminado em 7

27 de janeiro: NIS terminado em 8

28 de janeiro: NIS terminado em 9

29 de janeiro: NIS terminado em 0

As parcelas pagas a cada mês ficam disponíveis para serem sacadas durante 90 dias após o depósito. Quem recebe o pagamento pode conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Bolsa Família”, informando o valor do benefício.

Segundo o Ministério da Cidadania, 95% das famílias que fazem parte do Bolsa Família migraram para o auxílio emergencial em 2020. Os dois programas não eram cumulativos e, já que o auxílio era mais vantajoso, a maioria recebeu o pagamento dele.

Dados de novembro de 2020 mostram eu 12,4 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família estava recebendo o auxílio. O Bolsa Família tem um total de 14,2 milhões de famílias cadastradas. Esse grupo recebeu a última parcela do auxílio emergencial em 23 de dezembro e este mês voltam a receber o Bolsa.