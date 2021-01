Bolsa Família paga de R$89 a R$372 em novo lote de pagamentos

Um novo grupo cadastrado no programa Bolsa Família receberá o pagamento do benefício nesta sexta-feira (29 de janeiro). Parte dos beneficiários estava recebendo o auxílio emergencial, pago por nove parcelas no ano passado, sendo cinco de R$600 e quatro de R$300. Com o fim do programa em dezembro, todos voltam a receber o benefício.

O cronograma liberado desse novo programa é feito de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS). O pagamento a ser realizado nesta terça-feira está sendo feito para quem tem o NIS terminado em 0. Esse grupo, no auxílio emergencial e fora dele, não precisa esperar por uma segunda data para fazer o saque do valor depositado em conta.

Os beneficiários do Bolsa Família seguem cronograma que vai de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O calendário começa para quem tem NIS terminado em 1 e vai até quem tem NIS terminado em 0. Ou seja, hoje é o último dia de pagamentos do primeiro lote de pagamentos.

O valor pago nesta sexta-feira (29), conforme informado no calendário abaixo, é feito para quem tem o NIS terminado em 0. Veja abaixo o calendário completo de janeiro para o programa:

18 de janeiro: NIS terminado em 1

19 de janeiro: NIS terminado em 2

20 de janeiro: NIS terminado em 3

21 de janeiro: NIS terminado em 4

22 de janeiro: NIS terminado em 5

25 de janeiro: NIS terminado em 6

26 de janeiro: NIS terminado em 7

27 de janeiro: NIS terminado em 8

28 de janeiro: NIS terminado em 9

29 de janeiro: NIS terminado em 0 – Pagamento realizado hoje

O pagamento do Bolsa Família é feito apenas em dias úteis. E o cronograma é criado sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Até dezembro, quase todos os beneficiários seguiam esse calendário, mas recebiam pagamento do auxílio emergencial.

O pagamento será realizado para famílias de baixa renda, ou seja, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa; pobres: com renda mensal de até R$ 178 por pessoa, mas que incluam gestantes ou crianças e adolescentes de até 18 anos.

O benefício começa em R$ 89 mensais e pode ter parcelas adicionais de: R$ 41 para crianças, adolescentes e gestantes; R$ 48 para adolescentes de 16 ou de 17 anos. O valor total do pagamento não pode ultrapassar R$ 372 por família.

As parcelas mensais liberadas ficarão disponíveis para saque durante 90 dias após a data indicada no calendário. Dessa forma, os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Bolsa Família”, com o valor do benefício.

Atualmente, o programa Bolsa Família atende 14 milhões de famílias, pagando todos os meses conforme o número final de Identificação Social (NIS). Sem mudanças, os depósitos continuarão nos dez últimos dias úteis do mês.

O valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 205,00. O benefício é destinado às famílias que tenham em sua composição, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade.

No fim de 2020, a CAIXA, gestora de pagamentos do programa, iniciou o processo de migração dos beneficiários que ainda não usam o Cartão Cidadão para a conta poupança social digital. Criada com o advento do auxílio emergencial, a poupança digital permite o pagamento de boletos e contas domésticas como água e luz.

Além disso, a Caixa permite que o trabalhador realize compras com o cartão de débito virtual, usado o código QR (versão avançada do código de barras) em lojas físicas que aderiram o recebimento de pagamento por essa função.

No próximo mês, fevereiro, a Caixa começará a abertura de contas poupança digitais para os beneficiários com o NIS final 3, 4 e 5. Em março, o NIS final 1 e 2, além dos Grupos Populacionais Tradicionais Específicos (GPTE) que estão incluídos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e moradores de rua.