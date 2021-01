Bolsa Família: Programa pode incluir mais 200 mil famílias em 2021

O governo federal informou que uma Medida Provisória será criada para modificar o programa Bolsa Família com um orçamento de R$ 35 bilhões, já reservado para 2021.

De acordo com informações obtidas pelo Estadão, o governo quer unificar benefícios já existentes, reajustar valores e criar novos programas. A intenção do governo é criar bolsas para alunos de bom desempenho escolar, esportivo e cientifico.

Para que as mudanças ocorram, a aprovação do presidente Jair Bolsanaro é necessária. Atualmente, há mais de 1 milhão de famílias brasileiras na fila de espera para o Bolsa Família.

Para este ano, o governo pretende ampliar o valor do programa, subindo para R$ 200, ou seja, um aumento de R$ 8 comparado a média do valor, que está em R$ 192. Além da elevação do valor, o governo tem o plano de estender o programa social a mais famílias, incluindo cerca de 300 mil pessoas no Bolsa Família.