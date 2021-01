Bolsa Família: SAIU! Governo detalha datas de 2021; veja o calendário

A Caixa Econômica Federal já divulgou todas as datas de pagamentos do Bolsa Família em 2021. Os pagamentos serão iniciados no próximo dia 18 de janeiro para os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 1. Atualmente, mais de 14 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa do governo.

Os últimos beneficiários a receberem o pagamento serão aqueles cujo NIS final seja 0, e devem receber a primeira parcela em 29 deste mês. O calendário se estende até 23 de dezembro, data do pagamento da última parcela a este mesmo grupo.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2021

Pagamento do Bolsa Família via Caixa Tem

A Caixa vai começar a pagar o benefício do Bolsa Família digitalmente, por meio do aplicativo Caixa Tem, a partir de dezembro. Para tanto, o banco abrirá uma conta social digital para todos inscritos no benefício.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que o público do benefício assistencial é mais sensível à questão das tecnologias. Por esse motivo, a conta digital para pagamento do Bolsa Família será oferecida “com tranquilidade”, disse ele.

A nova opção vai permitir que o beneficiário opte por um pagamento de sua preferência, seja de maneira digital ou pelos meios tradicionais. Sem a necessidade de comparecer a uma agência para sacar os recursos do programa, a modalidade vai poder evitar aglomerações.

Desta forma, a migração para o novo canal será aos poucos, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).