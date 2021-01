Bolsa Família terá primeiro pagamento do ano

Com o fim do Auxílio Emergencial, começa nesta segunda-feira (18) o pagamento do Bolsa Família. Devem receber os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Ao todo o programa é pago a mais de 14 milhões de famílias. Este primeiro ciclo de pagamento vai até a última sexta-feira (29) do mês.

O valor referente ao Bolsa Família poderá ser sacado ou ser usado por meio do crédito em conta bancária. Sempre os depósitos são feitos no 10 dia útil de cada mês.

Uma novidade é a migração de contas. A Caixa começou em dezembro a possibilitar que beneficiários que antes recebiam com o Cartão Cidadão, agora tenham também a poupança social digital.