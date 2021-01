Bolsonaro diz que Brasil poderá comprar vacina da Moderna contra Covid-19

O Brasil pode comprar vacina da Moderna para combater o coronavírus. Segundo o presidente Bolsonaro, em uma live transmitida recentemente. Entretanto, o mesmo não deu muitos detalhes a respeito.

Bolsonaro também voltou a afirmar que não irá imunizar-se contra o vírus. Porque, ele já foi contaminado anteriormente. No entanto, vale ressaltar que há casos de reinfecção no Brasil.

Para saber o que mais foi dito na live semanal do presidente, acompanhe esse artigo. Dessa forma, saiba se o imunizante será disponibilizado para os brasileiros. Além disso, confira se o governo pretende comprar vacina da Moderna e outras mais.

Vacinação ocorrerá de forma gratuita e não obrigatória

A farmacêutica Moderna teve sua aprovação de modo emergencial pelos EUA. Contudo, no Brasil, a vacina que está sendo negociada é a da Pfizer-BioNTech.

Em sua transmissão, o presidente Bolsonaro falou sobre diversos assuntos. Inclusive, ele levantou a possibilidade de o Brasil adquirir a vacina da Moderna.

Segundo ele, as empresas irão apresentar documentos perante a Anvisa. Desse modo, com o aval da agência, o governo iniciará os preparativos para a compra.

O presidente também confirmou que as vacinas serão disponibilizadas para quem quiser tomar. Ou seja, elas vão ser gratuitas e não obrigatórias.

Comprar vacina da Moderna

O governo brasileiro possui um acordo com a AstraZeneca. Aliás, seu imunizante foi feito em conjunto com a Universidade de Oxford.

A presidente da FioCruz mantém uma parceria com a AstraZeneca. Inclusive, no dia 31, ela afirmou que entraria com um pedido na Anvisa. A fim de usar sua vacina de forma emergencial.

No dia 30, o Reino Unido autorizou o uso da vacina AstraZeneca no país. De forma emergencial. Além disso, o governo ainda tem um compromisso com a CoronaVac.

Elaborou-se a vacina pela empresa chinesa Sinovac. Mas sua produção será aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan.

Durante a live, Bolsonaro também lançou diversas críticas. Sobretudo, a prefeitos e governadores que encerraram algumas atividades econômicas.

A fim de tentar conter a contaminação do coronavírus. Em seguida, o presidente censurou a utilização de máscaras como medida preventiva.

Os dados recentes sobre o Covid-19 no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou que no dia 31, houve 1.074 falecimentos pela doença. Desse modo, o número total foi para 194.949 mortos desde o início da pandemia.

Assim, o Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo, perdendo apenas para os EUA. Por outro lado, brasileiros que contraíram o vírus foram 7.675.973 pessoas. Ou seja, o terceiro país com mais casos de Covid-19 em todo o mundo.