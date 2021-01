Bolsonaro gasta 15 milhões de reais em leite condensado

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) gastou em 2020 cerca de 15 milhões de reais em leite condensado. De acordo com o M Dados, do portal Metrópoles, esses dados foram descobertos a partir da atualização oficial dos gastos da presidência da República.

Bolsonaro é conhecido por ser fã de leite condensado e come o doce todos os dias, no café do manhã, com pão francês. Em diversas ocasiões, esse fato já foi usado contra o presidente, que mantém o hábito pelo menos desde o início do mandato como presidente.

Além do leite condensado

A pesquisa do portal Metrópoles revelou ainda que o presidente da república gastou ao todo 1,8 bilhão de reais somente em 2020 com supermercado. Itens como vinho, bacon, chiclete e frutos do mar também estão no rol de maiores gastos do presidente, para além do doce.

Veja a quantidade de gastos em 2020 com cada um dos itens:

chiclete: 2,2 milhões de reais;

molhos: 14 milhões de reais;

pizza e refrigerante: 32,7 milhões de reais;

bacon: 7 milhões de reais;

frutos do mar: 7 milhões de reais;

sobremesas diversas: 123 milhões de reais;

Segundo os dados do levantamento, a presidência da República aumentou em 20% os gastos em apenas um ano. O leite condensado, neste caso, é o campeão de gastos.

Repercussão na internet

Na internet, o assunto ficou entre os mais comentados. Chegaram a lembrar que o presidente recentemente disse que não tinha paz para “comer nem um pastel e tomar um caldo de cana”, mas que os gastos têm mostrado que ele está se divertindo.

O presidente é criticado por não ampliar o auxílio emergencial para 2021 mas ainda não se pronunciou sobre os gastos que faz no supermercado.