BOMBOU! Festa do Flamengo, fase turbulenta de Mbappé e novo líder da Bola de Prata

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta sexta-feira (22). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

No Flamengo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta última quinta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro, o vestiário do Rubro-Negro ‘ferveu. Liderados por Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Arão, os jogadores do clube cantavam: ‘Se nos organizarmos, pegamos tudo”, no ritmo da música ‘Si nos organizamos’ da famosa The Party Band.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Por outro lado, no PSG, o ritmo não é de tanta animação, principalmente para o camisa 7 Kylian Mbappé. A má fase do destaque do clube francês foi aborada pelo correspondente da ESPN na França Julien Laurens.

Grande nome do Red Bull Bragantino na temporada 2020, o meia Claudinho, assumiu a liderança no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet, tornando-se o novo Bola de Ouro, no lugar de Marinho, do Santos.

Getty Images

Veja abaixo as principais notícias desta sexta-feira:

Flamengo perde Rodrigo Caio por lesão e terá duas baixas importantes contra o Athletico-PR

São Paulo: Mano e três estrangeiros são oferecidos para assumir caso Fernando Diniz caia, diz Nicola

Perícia comprova que médico de Maradona falsificou assinatura do craque para ter acesso ao prontuário

Ex-Athletico-PR, Matheus Rossetto quase foi para o Grêmio antes de ir para os EUA: ‘Estava praticamente certo’

‘Se organizar, pegamos tudo’: atletas do Flamengo mandam recado após 2 a 0 no Palmeiras

Ex-São Paulo, Tormena conta como ligação de Abel Ferreira o fez virar herói do Braga e carrasco de Jorge Jesus

Mbappé no PSG: de estresse por novo contrato à má forma, o que acontece com o atacante francês?

Claudinho assume liderança da Bola de Ouro e pode fazer o que nenhum jogador conseguiu na história do prêmio; Yuri Alberto leva nota 10