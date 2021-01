BOMBOU! Lampard demitido do Chelsea, Jorge Jesus criticado por astro do City e sondagem do São Paulo por novo técnico

O mundo do esporte tem notícias bombásticas já nesta segunda-feira (25). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

No Chelsea, o assunto principal foi a demissão do técnico Frank Lampard, que deixou os Blues pouco menos de dois anos após assumir o comando do clube inglês, em julho de 2019. Um dos motivos que pesaram para a decisão, é a campanha da equipe londrina na Premier League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ainda no futebol europeu, o meia Bernardo Silva, um dos astros do Manchester City de Pep Guardiola, rebateu algumas declarações de Renato Paiva, ex-técnico do Benfica B. O jogador ainda lembrou das críticas que recebeu de Jorge Jesus durante sua passagem pela Luz.

Já no Brasil, o São Paulo, atual segundo colocado do Campeonato Brasileiro, também tem notícias quentes. Segundo informações de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, a diretoria do clube do Morumbi já vem sondando alguns nomes para o lugar do técnico Fernando Diniz. Na lista, estão, inclusive, alguns estrangeiros.

Jorge Jesus foi derrotado pelo Porto na decisão da Supertaça 2020 Getty Images

Veja abaixo as principais notícias desta segunda-feira:

‘Decisão muito difícil’: Chelsea demite Lampard e já prepara anúncio do substituto

Astro do City lembra crítica de Jorge Jesus e rebate ex-técnico: ‘Depois do ingrato, chegou o impaciente’

São Paulo inicia sondagem para substituir Diniz, diz Nicola; veja quem tem chances

Dana vê dois caminhos para McGregor e compara com Rocky: ‘Quando você tem o dinheiro que ele tem…’

Ex-Flamengo, Paquetá entra na onda e provoca torcedores do Inter: ‘Saudades’