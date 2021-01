BOMBOU! Os ‘gigantes’ que balançariam Lisca, mercado agitado no Flamengo e Tuchel ‘nas mãos’ de Neymar e Mbappé no PSG

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta quarta-feira (27). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Entre os técnicos destaques na atual temporada do futebol brasileiro, Lisca ‘Doido’ vem fazendo boa campanha com o América-MG, que chegou às semis da Copa do Brasil e pode ficar com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho positivo desperta o interesse de outros clubes, mas o treinador deixou claro que apenas sete ‘gigantes’ o fariam deixar o Coelhão.

No Flamengo, o mercado está para lá de agitado. Enquanto Éverton Ribeiro pode rumar para os Emirados Árabes, o atacante Yuri César, que estava emprestado ao Fortaleza, foi embora de vez, também para um clube do país do Oriente Médio.

Já na Europa, mais especificamente no Paris Saint-Germain, a imprensa francesa revelou que antes da chegada do técnico Mauricio Pochettino, a dupla Neymar e Mbappé ‘fazia o que queria’ com o antigo comandante Thomas Tuchel. O alemão agora comanda o Chelsea, assumindo o posto deixado por Frank Lampard.

