BOMBOU! Pablo Marí fala do atual Flamengo, troca bombástica na NBA e dia seguinte do Palmeiras finalista

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta quarta-feira (13). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, direto de Londres, o zagueiro do Arsenal Pablo Marí lembrou do seu período com a camisa do Flamengo e opinou sobre o atual momento do time, que não vem rendendo como em 2019.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na NBA, uma troca bombástica entre Houston Rockets e Brooklyn Nets colocou o barbudo James Harden na equipe de Nova York. Dessa forma, ele reencontrará ninguém menos que Kevin Durant, com quem fez sucesso no Oklahoma City Thunder.

Após a derrota por 2 a 0 para o River Plate nesta última terça-feira (12), pela semifinal da Conmebol Libertadores, o Palmeiras foi um dos focos do noticiário desta quarta. Confira como foi a repercussão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras

Veja abaixo as principais notícias desta quarta-feira:

NBA: James Harden deixa os Rockets e é trocado para o Brooklyn Nets

Libertadores: Conmebol divulga áudios do VAR de Palmeiras x River; veja transcrição das conversas

Flamengo: Pablo Marí critica trocas de treinadores e explica por que time atual não rende o mesmo que 2019

Abel Ferreira derruba Jesus e Gallardo na mesma temporada e vira 3º estrangeiro a pôr o Palmeiras em final de Libertadores

‘River acabou eliminado pelo VAR’, diz polêmico ex-árbitro argentino

Reviravolta e R$ 10 milhões ao Palmeiras: os bastidores da venda encaminhada de Erik para China

Santos: Luan Peres revela os bastidores de ‘fico’ para encarar o Boca Juniors na Libertadores

Jorge Jesus dá bronca curiosa em Pedrinho, ex-Corinthians: ‘Parece um passarinho’