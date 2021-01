BOMBOU! Recado de Gallardo a zagueiro, chegada de Pochettino ao PSG e história de Renato Gaúcho com Zidane

A terça-feira foi recheada de notícias bombásticas no mundo do esporte. E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu nela.

Antes do duelo de semifinal da Conmebol Libertadores entre River Plate e Palmeiras, uma polêmica com o técnico Marcelo Gallardo surgiu. Ele foi visto pedindo para um de seus zagueiros “arrebentar o tornozelo” de um atleta no clássico contra o Boca Juniors no fim de semana.

Na Europa, a era Mauricio Pochettino começou para o Paris Saint-Germain. O técnico argentino foi apresentado e disse não querer Neymar como único líder no elenco.

E Renato Gaúcho revelou uma história com Zinedine Zidane na final do Mundial de 2017 entre Grêmio e Real Madrid.

Veja abaixo as principais notícias desta terça:

Abre o olho, Palmeiras: recado de Gallardo a zagueiro do River contra o Boca causa polêmica na Argentina

Grêmio: Renato lembra história com Zidane que jogadores ‘riem até hoje’ de final contra Real Madrid

Pochettino não quer Neymar como único líder do PSG e é ‘bombardeado’ sobre Messi em apresentação

Ele passou por Tottenham, Arsenal, City, Dortmund e seleção da Inglaterra, mas foi esquecido e encerrou a carreira aos 23 anos

Danilo foi dispensado do Bahia e quis largar o futebol; hoje, ‘rege’ Palmeiras na Conmebol Libertadores

São Paulo tem segundo caso de COVID-19 no Brasileiro e sofre desfalque para próximas rodadas

Flamengo conta com dois retornos importantes e deve ter ‘quadrado mágico’ em clássico contra o Fluminense; Diego Alves segue fora

Real Madrid: jornal de Barcelona já faz lista de cinco possíveis substitutos para Sergio Ramos