BOMBOU! Sorteio do Mundial de Clubes, Flamengo firme na briga pelo Brasileirão e reforço surpresa do Milan

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta terça-feira (19). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

A Fifa definiu os caminhos do Mundial de Clubes, que acontecerá entre os dia 4 e 11 de fevereiro, no Catar. Enquanto Palmeiras ou Santos – que ainda disputam o título da Conmebol Libertadores – podem ter o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, como adversários na estreia, o Bayern de Munique encara o Al Duhail, do Catar, ou Al-Ahly, do Egito.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás. nesta última segunda-feira (18), o Flamengo voltou a ser o maior perseguidor do São Paulo nas probabilidades de título do Campeonato Brasileiro.

Líder do Campeonato Italiano, o Milan anunciou a contratação do atacante Mario Mandzukic, ex-Atlético de Madrid e Juventus. A chegada do croata, inclusive, fez Zlatan Ibrahimovic entrar na brincadeira e provocar os rivais.

Alexandre Vidal / Flamengo

Veja abaixo as principais notícias desta terça-feira:

Palmeiras ou Santos tem caminho definido no Mundial de Clubes; veja como serão duelos

Santos: Renyer conta como descobriu que virou camisa 10 do time de Griezmann, do Barcelona

Milan tira vice-campeão do mundo do ‘desemprego’, e Ibra brinca com reforço: ‘Seremos dois para assustar’

Flamengo volta a ser maior perseguidor do São Paulo nas chances de título do Brasileiro; veja probabilidades

Corinthians anuncia ex-meia Danilo como novo treinador da equipe sub-23

Cuca revela o desejo de treinar o Boca Juniors: ‘É muito grande e vou treiná-los, se Deus quiser’

NFL: A linha do tempo da primeira temporada de Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers

Santos comunica demissões de superintendente e coordenador de futebol