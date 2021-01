BOMBOU! Torcida de Neymar na final da Libertadores, Hulk perto do Atlético-MG e ex-Flamengo assume novo clube

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta quinta-feira (28). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Logo no início da manhã, o Santos divulgou um vídeo em que Neymar reafirma sua torcida pela equipe na final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras e ainda ironizou o fato de o craque ter tido uma infância em que torcia pelo rival.

Ainda na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG se aproximou ainda mais da contratação do atacante Hulk, livre no mercado depois de deixar o futebol chinês na reta final de 2020.

E o mercado de dirigentes também seguiu agitado. Campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019, Paulo Pelaipe foi contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto-SP e será o novo responsável pelo departamento de futebol do clube na Série C.

Neymar comemorando gol marcado pelo PSG contra o Olympique de Marselha pela Supercopa da França Getty Images

Veja abaixo as principais notícias desta quinta-feira:

Neymar manda recado ao elenco para final da Libertadores, e Santos ironiza: ‘Dizem que ele torce para o clube X…’

Negociações avançam, e Atlético-MG ‘corre contra o tempo’ para fechar contratação de Hulk, revelam sites

Seleção da década da IFFHS tem só um brasileiro, e não é Neymar; veja os 11 eleitos

Palmeiras x Santos: vote e eleja as seleções ideais de todos os tempos dos finalistas da Libertadores

Libertadores: Veja quanto ganhará o campeão e por que dinheiro será essencial para Palmeiras ou Santos

Campeão da Libertadores, ex-Flamengo assume o futebol de recém-rebaixado à Série C

Dudu revela quando pensa em voltar ao Palmeiras e como reagiu ao saber de semifinal da Libertadores contra o River

Corinthians: Cássio recebe mensagens de Buffon, Neuer e Casillas, se emociona com 500 jogos e elege ‘pênalti mais marcante’

Renato Gaúcho ou Rogério Ceni? Washington aponta qual dos dois está mais preparado para a seleção