Boninho afirma que já eliminou três famosos do BBB21 e promete mais spoilers · .

Focado em atiçar a curiosidade de fãs do Big Brother Brasil, J.B. Oliveira, o Boninho, afirmou que já eliminou três famosos do BBB21 e prometeu novos spoilers sobre o reality show da Globo nesta semana. Neste domingo (10), o diretor do programa respondeu dúvidas de diversos seguidores nos comentários de uma publicação feita no Instagram.

No vídeo, Boninho brinca com a mulher, Ana Furtado. “Verão pede um refresco que passarinho não bebe! Caju amigo! A receita é simples, caju fresco adoçado com compota de caju, vodca ou cachaça, o que você preferir. A minha fiz com Santa Rosa X! Com minha linda paixão, Ana Furtado”, escreveu ele na legenda da postagem.

“Hoje tem caipirinha! Será que tem mais alguma coisa hoje, Boninho?”, pergunta a apresentadora do É de Casa na gravação. “Hoje não, mas tem mais”, responde o funcionário da Globo, todo misterioso.

Nos comentários, o chefe de Tiago Leifert no reality tirou dúvidas dos telespectadores e seguidores. “Você bem que podia desclassificar os famosos que ficam dando a entender que vão estar no BBB”, sugeriu Giovanna Cipione. “Já tiramos três”, afirmou Boninho.

“Acabaram os spoilers do BBB21?”, questionou Caio Messias. “Que nada! A semana promete”, escreveu o diretor da atração. “Boninho, ainda dá tempo de ir pra casa? Posso arrumar minhas malas em minutos”, se ofereceu Jorge Wojahn. “Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento, acho que uns seis”, explicou o marido de Ana.

Para tentar repetir o sucesso do BBB20, que foi a primeira edição a ter famosos entre os confinados, o BBB21 também terá celebridades na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A lista de participantes vem agitando as redes sociais e os jornalistas que cobrem entretenimento.

Até o momento, não existe confirmação nenhuma sobre as celebridades e os anônimos que já foram apontados como participantes da vez. Apesar disso, o cantor Gustavo Mioto e a atriz Carol Macedo, que tinham sido confirmados por Leo Dias, já disseram que não estarão no confinamento.

