Boninho leva ‘bronca’ de Ana Furtado ao tentar revelar segredo do BBB21; veja · .

Não são apenas os telespectadores que estão ansiosos por novidades do BBB21. O diretor J.B. Oliveira, o Boninho, também não vê a hora de contá-las. Nesta terça-feira (5), o chefão do reality show fez um vídeo bem ensaiado ao lado da mulher, Ana Furtado, e disse que iria revelar como será a primeira prova do programa. Mas ela o impediu e ainda deu uma bronca.

“Amor, tô com uma vontade”, começou ele. “É? Vontade de fazer o quê?”, questionou a apresentadora do É de Casa, em publicação disponível no Instagram. “Sabe o que é, a gente falou que iria fazer um spoiler dia, mas acho que eu vou contar como vai ser a primeira prova do Big Brother”, sugeriu Boninho, que foi interrompido.

“Não, não vai contar nada, Boninho. Não vai contar nada. Quieto”, ordenou Ana Furtado, colocando a mão na câmera enquanto olhava para o marido. “Tá bom, então eu não contar nada”, concordou o diretor de Variedades da Globo. “Para de filmar”, disse ela.

Na segunda (4), Boninho confirmou que os participantes do BBB21 já iniciaram um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro e ainda avisou que a temporada 2021 não terá casa de vidro.

Listas de participantes estão movimentando a web, mas a Globo marcou para sexta-feira (8) a divulgação de informações oficial sobre o reality show. A estreia da nova temporada acontece no próximo dia 25.

Confira abaixo o vídeo de Boninho com Ana Furtado: