Favorita pelo público para entrar no BBB21, Andressa Urach lamentou a falta de convite para integrar o grupo de famosos, o Camarote, do reality da Globo neste ano. “Não entraram em contato comigo, Boninho não me chamou”, declarou a ex-participante de A Fazenda, da Record.

Em vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais na noite de quinta-feira (7), Andressa explicou que, apesar de toda repercussão na mídia e da torcida de fãs na internet para que fosse confinada, ela não foi chamada para conversar, nem pela emissora nem pelo diretor do programa, J.B. Oliveira, o Boninho.

“Boninho não fez nenhuma proposta de valor alto ou baixo, não houve isso. Todo mundo sabe que eu fiquei conhecida por causa do Miss Bumbum e em seguida eu também entrei no reality A Fazenda. É muito difícil participar de um reality”, disse a modelo, relembrando de como era barraqueira no programa exibido pela Record.

“Eu era terrivelmente brava. Eu era uma pessoa muito brava, então ali, além de eu estar sem poder usar drogas –porque na época eu era usuária de cocaína e outras substâncias–, eu não podia usar droga lá dentro, então eu tive crises de abstinência por não poder usar drogas. Eu bebia muito, porque as festas demoravam uma semana pra acontecer, e aí quando tinha bebia muito mais”, relatou a vice-Miss Bumbum 2012.

“Ali dentro, aquela Andressa era extremamente barraqueira, porque era a mesma Andressa que vivia do lado de fora, fui 100% eu. Eu vivia muito as minhas emoções, eu não tinha domínio sobre elas. Eu tinha muita raiva, muito ódio, muita sede de vingança”, afirmou a influenciadora de 33 anos.

A ex-integrante da igreja Universal ainda completou que, caso participasse do BBB atualmente, ela não saberia dizer se ia brigar. “Não sou perfeita. Luto muito pelas coisas que eu acredito. Eu não prometo que não brigaria, porque eu sou brava. Hoje eu sou contida pelo espírito de Deus, mas não pisa no meu calo. Eu tenho uma personalidade forte, e isso não mudou”, concluiu.

Confira o vídeo de Andressa Urach: