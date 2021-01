Bose lança fone sem fio para esportes que não elimina barulhos da rua

A fabricante de produtos de áudio Bose lançou um novo modelo de fone de ouvido sem fio com uma tecnologia diferenciada — e que foge do padrão tanto estético quanto de funcionamento dos modelos tradicionais.

Trata-se do Bose Sport Open Earbuds, que de acordo com a marca inaugura um segmento ainda pouco explorado: o de fones “sobre-auriculares”, ou seja, que são posicionados acima do ouvido do usuário, sem cobrir a região ou ser inserido no canal auditivo. Como mostram as fotos de divulgação do modelo, eles ficam um pouco acima, usando uma curvatura que obedece ao formato tradicional da orelha para não caírem durante o uso.

A Bose garante que o objetivo é fazer o contrário do cancelamento de ruído, evitando que você fique totalmente alheio aos barulhos da rua ao seu redor — algo bastante solicitado por ciclistas e corredores que fazem atividades físicas na rua. Entretanto, graças a uma tecnologia batizada de OpenAudio, isso não compromete a qualidade do som ou a privacidade, no caso de ligações em ambientes com outras pessoas.

Bose Sport Open Earbuds.Fonte: Bose

Com a OpenAudio, o conteúdo é direcionado para você com precisão acústica graças a dois drivers de 16 mm, trazendo ainda um microfone de alta qualidade para chamadas. Apesar de similar, esse recurso técnico é diferente dos fones de ouvido com condução óssea, já há alguns anos à venda no setor.

O modelo é completamente sem fio com conectividade Bluetooth, tem autonomia de até 8 horas e garante 3 horas de funcionamento após uma recarga de apenas 30 minutos.

O carregamento é feito em uma base de ligação magnética que acompanha o produto. Ele ainda traz certificação IPX4 de resistência contra água e suor, aguentando chuvas e contatos rápidos com líquidos.

Disponibilidade

O Bose Sport Open Earbuds já pode ser reservado no site da fabricante por US$ 199,95 — o equivalente a R$ 1.050 em conversão direta de moeda. Os envios nos Estados Unidos começam em 20 de janeiro e incluem um período de testes de até 90 dias.