Bot transforma discussões do Reddit em debates de Ace Attorney

Quem acompanha o Reddit sabe que é bem comum encontrar pessoas que acabam se envolvendo em discussões com argumentos que ora são bons, ora nem tanto. De olho nisso, um programador chamado Micah Price teve uma brilhante ideia: transformar esse tipo de conversa em debates de Ace Attorney.

De acordo com o criador desse projeto, a ideia veio após ver alguns memes em vídeo no YouTube. Utilizando Python, ele criou um robô que consegue ler uma pequena seleção de comentários dentro do fórum e transformá-los em algo parecido com o que você pode ver na sequência:

O criador comentou que, caso o usuário queira ver o robô em ação, basta usar o comando !objectionbot em uma sessão do Reddit. Outro detalhe é que o bot fica de olho na popularidade dos comentários, e leva isso em conta ao criar o vídeo.

