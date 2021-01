Botafogo aceita proposta do Cruz Azul por Kanu, mas exige gatilhos de produtividade para selar acordo

O zagueiro Kanu está de malas prontas para atuar no futebol mexicano. De acordo com informações divulgadas pelo “GE”, o Botafogo aceitou a nova oferta do Cruz Azul por um empréstimo até o final desta temporada. O clube mexicano desembolsará US$ 400 mil (em torno de R$ 2,1 milhões) e o vínculo prevê uma opção de compra. O defensor de 23 anos já se despediu dos colegas de Alvinegro.

Os valores de compra dependerão do momento no qual o Cruz Azul decidir adquirir os direitos de Kanu. Caso aconteça até primeiro de julho, as Lebres terão de pagar US$ 3,2 milhões de dólares (cerca de R$ 17,1 milhão). Já uma concretização até 30 de novembro custará US$ 4 milhões (por volta de R$ 21,4 milhões).

Contudo, o Botafogo exigiu acrescentar gatilhos de produtividade pelo jogador e agora espera a definição do Cruz Azul. Como a janela de transferências no país fecha neste mês, o intuito dos mexicanos é selar o acordo na próxima semana.

Caso a saída do jogador de 23 anos se confirme, o Botafogo tem as opções de Rafael Forster, Sousa e Wesley para atuar ao lado de Marcelo Benevenuto. O Alvinegro está na lanterna do Brasileirão, com 23 pontos, e enfrenta o Fluminense neste domingo em São Januário, às 20h30.