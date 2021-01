Botafogo anuncia que Helerson, Rentería e Kelvin não jogam mais pelo clube

Próximo de confirmar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já começou a planejar a próxima temporada e anunciou nesta quinta-feira que três jogadores não jogam mais pelo clube.

São eles: o zagueiro Helerson, o volante Rentería e o atacante Kelvin. A informação foi divulgaça pelo clube em nota oficial.

Dos três, o que mais atuou foi ‘Neneco’ Rentería. Com contrato até 2022, o colombiano chegou como indicação do ex-técnico Paulo Autuori e entrou em campo em 12 partidas. No vínculo do jogador, havia uma cláusula para rescisão ao final do Brasileirão.

Veja abaixo o comunicado feito pelo Botafogo:

Em continuidade ao processo de reestruturação do Departamento de Futebol e alinhado ao planejamento que considera todos os cenários para o ano de 2021, o Botafogo comunica as primeiras mudanças no elenco profissional. Os atletas Rentería, Kelvin e Helerson não participarão mais dos jogos da equipe no restante do Campeonato Brasileiro.

Kelvin antes de jogo entre Botafogo e Cuiabá, pela Copa do Brasil 2020 Vitor Silva/Botafogo

Helerson era cria das categorias de base do Botafogo e tinha contrato até fevereiro com o Glorioso. Já Kelvin chegou no decorrer da temporada vindo do Avaí. Sua contratação foi questionada desde o início e, mais uma vez, as lesões o atrapalharam. Foram sete jogos ao todo e nenhum gol.

A saída dos três jogadores se somam a de Eber Bessa, meia que teve o contrato rescindido e já acertou a ida para o Nacional, de Portugal.

O Botafogo é o lanterna do Brasileirão, com 23 pontos conquistados. Na próxima terça-feira (2), o Glorioso enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.